رئيس طاقة النواب مهنئًا السيسي بنصر العاشر من رمضان: يهل علينا في ظل قيادة حافظت على الوطن 

/691645/رئيس-طاقة-النواب-مهنئا-السيسي-بنصر-العاشر-من-رمضان-يهل-علينا-في-ظل-قيادة-حافظت-على-الوطن

هنأ النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الرئيس السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان سنة 1973، قائلا إنها ذكرى معركة غالية ومقدسة لتحرير سيناء العظيمة، واستعادة السيادة على كامل التراب الوطني ومحو عار الهزيمة.

دوت الخليج

رئيس طاقة النواب يهنئ السيسي بنصر العاشر من رمضان

وقال صالح، في بيان صحفي له اليوم، إنه عام بعد عام ومع حلول ذكر النصر العظيم في العاشر من رمضان، نستخلص العبر والدروس في أهمية الدفاع عن الوطن والتمسك بوحدته والتصدي لأعدائه بالداخل والخارج، والفخر بالجيش المصري العظيم البطل.

ونوه رئيس طاقة البرلمان، بأن ذكرى نصر العاشر من رمضان تعود على مصر في ظل قيادة رشيدة واعية حافظت على تراب الوطن وسيادته وأمنه واستعادت عافيته وريادته باعتراف العالم أجمع، مؤكدا أنه في هذه المناسبة، نتذكر كيف انتصر الوطن على الإرهاب وسحق جحافله وكيف تخوض مصر معركة التنمية بكل جسارة.

واختتم النائب حسام عوض الله، قائلا: تحية للقيادة السياسية المصرية في ذكر نصر العاشر من رمضان وتحية للقوات المسلحة المصرية الباسلة، التي عزفت مقطوعة النصر فجاء خفاقا عاليًا رفع راية مصر بين الأمم.