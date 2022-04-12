/691644/الرئيس-الأوكرانى-يجب-على-الاتحاد-الأوروبى-أن-يقبل-طلبنا-بشأن-الانضمام-له

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي ، فى فيديو له اليوم الثلاثاء بثته قناة العربية، أن اليوم سمعنا بيانا من المحتلين يؤكدون أنهم يستعدون لمرحلة جديدة فى أرهابهم ضد الأوكرانيين ومدافعينا.

الرئيس الأوكرانى: يجب على الاتحاد الأوروبى أن يقبل طلبنا بشأن الانضمام له

وأشار زيلينسكي، إلى حديث أحد المتحدثين بأسم الغزاة عندما قال أن الجيش الروسى يفكر فى استخدام أسلحة كيماوية ضد المدافعين عن منطقة ماريوبول المحاصرة.

وشدد على أن بلاده تأخذ هذا الكلام على محمل الجد، قائلا أريد أن أذكر زعماء العالم أن الجيش الروسى كان قد ناقش إمكانية استخدام أسلحة كيماوية.

وأكد على أنه كان يجب أن يكون رد الفعل من دول العالم على الهجوم الروسى على الأراضى الأوكرانية وعلى العدوان الروسى أقسى وأسرع من ذلك

وتابع زيلينسكي، أنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن يقبل طلب أوكرانيا بشأن الانضمام للاتحاد، مشددا على أن أوروبا عليها أن تراجع علاقاتها مع روسيا، خاصة فى مجال الطاقة.

ولفت زيلينسكي الى ضرورة حظر الغاز الروسى لضمان وقف جرائم الحرب التى ترتكبها موسكو يوميا فى الأراضى الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى كييف والتى بدأت فى 24 فبراير الماضى.

العمليات العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت اليوم الثلاثاء فى بيانها أن القوات الروسية استطاعت إحباط محاولة هروب 100 جندى أوكرانى للفرار من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية فى بيانها أنه تم استهداف مرافق مهمة فى مطار عسكرى بغرب أوكرانيا بواسطة صواريخ عالية الدقة، مضيفة أن القوات الروسية استطاعت تدمير 32 هدفا أوكرانيا بضربات جوية خلال ال24 ساعة الماضية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع عن تدمير مستودعات ذخيرة فى منطقتين بأوكرانيا، مضيفة أنه تم فتح ممر من ماريوبول إلى شبه جزيرة القرم استجابة لطلبات ألمانيا وفرنسا وتركيا.

ومن جانبه كان قد أعلن الجيش الأوكرانى اليوم الثلاثاء أنه تصدى ل6 هجمات روسية فى لوهانسك ودونيستك خلال ال24 ساعة الماضية.

ومن جانبها كان السلطات الأوكرانية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن العثور على جثت 6 أشخاص قتلو بالرصاص فى قبو بضاحية فى كييف.