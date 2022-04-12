/691639/توفيق-عبد-الحميد-يحذف-منشور-اعتزاله-هل-تراجع-عن-القرار

حذف الفنان القدير توفيق عبد الحميد منشور اعتزاله التمثيل بعد أن أثار حالة واسعة من الجدل في الوسط الفني و بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يدل على وجود احتمال لتراجعه عن ذلك القرار.

دوت الخليج يرصد حذف الفنان توفيق عبد الحميد لمنشور اعتزاله.

توفيق عبد الحميد يكشف عن معاناته مع التمثيل

كتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أحيانًا يمنحنى التمثيل وتحديدًا فى الدراما التلفزيونية الفرصة بأن أضع قطعة من عمرى فى الشخصية تزيد أحيانا أو تقل حسب التفاصيل والأحداث، وهذا ممتع ومؤلم بشدة".

اعتزال توفيق عبد الحميد التمثيل

وأعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيًا، بعد انتهائه من تصوير مسلسل «يوتيرن» وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، وتابع، "قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام".

علاقة ريهام حجاج بقرار اعتزال توفيق عبد الحميد

وأكد أن ريهام حجاج ليس لها علاقة بهذا القرار، فكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: علاقتى بريهام حجاج طيبة جدًا وهى فعلًا بمثابة ابنتى والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام".

وتابع: "توضيح هام، لم تحدث اى مشاكل بينى وبين ريهام حجاج او اى حد من فريق العمل وعلاقتى والحمد لله بالجميع طيبة وقرارى بالاعتزال سببه حالتى الصحية".

وكان قد عاد الفنان توفيق عبد الحميد للفن من جديد بمسلسل «يوتيرن» والذي تدور أحداثه حول يارا الكردى ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها يوسف، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

ويجسد الفنان توفيق عبد الحميد شخصية طبيب ناجح لديه مستشفى خاص ينظر إلى مهنة الطب على أساس إنها عمل إنسانى ورسالة، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.