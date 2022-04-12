/691635/أرقام-تاريخية-تنتظر-كريم-بنزيما-مع-ريال-مدريد-هذا-الموسم

يستعد ريال مدريد لمباراته اليوم، أمام نظيره تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يرغب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد فى تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد، حيث ويبدو أنه في طريقه أيضا لتحطيمه.

وقد ساهم كريم بنزيما في اخر 6 مباريات مع ريال مدريد بـ14 هدف ، سجل 10 ،و صنع 4.

ويسعي كريم بنزيما للوصول للمباراة رقم 600 خلال الذي ينتظر أن يكون عاما ذهبياً للفرنسي مع الملكي هذا الموسم بعد تقديمه لمستوي مميز خلال جميع مشاركاته السابقة.

أهداف كريم بنزيما

سجل ريال مدريد الهدف الأول له في شباك باريس سان جيرمان، والتعادل في اللقاء، في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة، من خلال خطأ فادح من الحارس جيانلويجي دوناروما في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء استغله فينيسوس جونيور ونجح في الوصول للكرة ثم مررها لزميله كريم بنزيمة المتمركز في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء بنزيما بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 76 عن طريق بنزيما، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق لوكا مودريتش بإتجاه كريم بنزيمة المتمركز بشكل رائع في المساحات الخالية بالدفاعات الفرنسية منفردا تماما بالمرمى والذي سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

أكد كريم بنزيما بالهدف الثالث لريال مدريد والفوز لفريقه في الدقيقة الـ 78، من خلال خطأ فادح من المدافع ماركينيوس في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء ليضعها بالخطأ أمام أقدام كريم الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

حاول ريال مدريد من التقدم في نتيجة المباراة على باريس سان جيرمان، ولكن دفاعات الفريق الباريسي كانت بالمرصاد.

سجل باريس سان جيرمان أول أهداف في المباراة عن طريق كيليان مبابي، ولكن تقنية الفار تحرم رفاقه من الإحتفال بداعي التسلل على نونو مينديز.

اقتنس كريم بنزيما فرصة ذهبية أمام باريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة والثلاثون، من خلال كرة رأسية من وسط مدافعي الفريق الباريسي، ولكن تمر بجانب العارضة اليمنى.