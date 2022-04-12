أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21

اسعار الذهب اليوم وتتوالي قفزات سعر الذهب في البورصة والسوق ويتسال الكثير من الناس يوميا عن اسعار الذهب اليوم التي بدأت تهم عدد كبير من الأشخاص والمواطنين، حيث أن البورصة العالمية وصلت الصعود من تعاملاتها اليومية في سعر الذهب عالميا ليستمر في مكاسبه على مدار اليوم، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم وذلك المنتصف التعاملات المسائية للسوق الصناعة المحلية، حيث أنها تأثرت بالأحداث العالمية ما التي تشهدها البلاد وهي الحرب الروسية والأوكرانية وارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري وسوف نعرض أسعار الذهب اليوم بالتفاصيل خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

اسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب في تعاملات اليوم بقيمة ثماني جنيهات ليصبح سعر عيار الـ 21 وهو الأكثر استخداما في الوجهين البحري 1015 جنيه للجرام الواحد، وذلك مقارنة بتعاملات الصباح اليوم الذي سجل فيه سعر الذهب عيار 1007 جنيهات والسعر غير شامل المصنعية، حيث أنه يتم تحديدها وفقا لكل عيار.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بقوة عن اليوم التالي ارتفاع ملحوظ، حيث تكون الأسعار على النحو التالي

يبلغ سعر عيار 24 مبلغ 1157 جنيه، حيث ارتفع سعر الجرام الواحد بقيمة سبع جنيهات على مدار اليوم، حيث إن هذا العيار يعتبر الأعلى سعرا في مصر لأن جودته عاليه.

بينما يأتي سعر عيار 21 ويبلغ سعره 1015 جنيه، حيث أنه يرتفع مثل باقي الاعيرة بشكل ملحوظ خلال التعاملات وهو الأكثر استخداما وانتشارا في مصر.

سعر جرام الذهب لعيار 18 والذي يبلغ نحو 873 جنيها فإن تكلفته أقل من عيار 21 وعيار 24 فقد ارتفع بمعدل ثماني جنيهات في التعاملات اليومية وهو العيار الاكثر استخداما ومبيعا في الوجه البحري.

ثم يأتي سعر الجنيه الذهب ليسجل 8120 جنيه ويكون قفز بقيمة 56 جنية.

كما أن سعر اوقية الذهب عيار 21 تأثرت بالارتفاعات وبلغت 35,900 جنيه، حيث إن الاوقية واحدة تزن 31 جرام من عيار 24 وهو الاكثر جوده.

بينما سجل سعر كيلو الذهب الذي يكون عيار 24 حوالي مليون 158 جنيه حيث ان وزنه 1000.

وبهذا القدر نكون قد قدمنا أسعار الذهب اليوم بالتفاصيل، واسعار كل عيار علي حده من خلال موقع ثقفني.