فاعليات البرنامج التدريبي للإنعاش القلبي الرئوي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

انطلاقًا من اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحور التدريب والتطوير المستمر ، لضمان استمرارية رفع كفاءة كافة القوى البشرية من العاملين بها.

نظمت إدارة التدريب والتعليم المستمر بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، برنامجًا تدريبًا، على الإنعاش القلبي الرئوي (BLS-basic life support )، والذى كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قد حصلت فيه على شهادة الاعتماد الدولية لمراكز التدريب التابعة لها من جمعية القلب الأمريكية (AHA)

استهدف البرنامج التدريبي كافة الفئات الطبية بكافة مستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر ، والذين تخطى عددهم 3200 متدرب من الأطباء والصيادلة والتمريض .

هذا، ويسهم هذا التدريب فى تيسير حصول المنشآت على التسجيل ودرجة الاعتماد القومية المعتمدة عالميًا من منظمه الاسكوا العالمية وهو مايضمن تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الرعاية الصحية الآمنه ذات الجوده العالمية لمنتفعي منظومه التأمين الصحي الشامل الجديدة.

قام بالتدريب كل من :

د. محمد عبدالغفار - استشاري القلب بمستشفى طيبة، ومدرب معتمد بجمعية القلب الأمريكية.

أ.مصطفى محمد حسن - مدرب معتمد بجمعية القلب الأمريكية.

أ.حسن عبدالدايم عبدالباسط - مدرب معتمد بجمعية القلب الأمريكية.

تم تنظيم التدريب تحت إشراف :-

د.شيماء كمال _ مسؤول التدريب والتعليم المستمر بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.