قومي المرأة ببورسعيد يواصل فعالياته علي هامش الأمسيات الرمضانية

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، انطلقت فعاليات الأمسيات الرمضانية بمحافظة بورسعيد، والتى ينظمها المجلس القومي للمراة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة) ، واستهدفت عدد ١٠٠ من السيدات بالمحافظة ، وتستمر على مدار خمسة أيام متفرقة خلال شهر رمضان.

هذا وتشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة ، و التي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور ، كما تشمل الأمسية الرمضانية انشاد ديني و أغاني وطنية .

وعلى هامش الأمسيات يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين و رسم على الوشوش للاطفال .

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتى في اطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل التوعية للمرأة المصرية وذلك خلال فترة مابعد صلاة التراويح.