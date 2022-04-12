برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضية..إعلان نتائج المنافسات التمهيدية للدورة الرمضانية بالجامعات...

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أقيمت منافسات المرحلة الأولى للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، تحت شعار (رمضان بكم أحلى)، بمشاركة ٣٢ جامعة، خلال الفترة من ٧ - ٢٠ أبريل الجاري (الأدوار التمهيدية) ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الأدوار النهائية خلال الفترة من ٢٢ - ٢٥ أبريل الجاري بنادي النادي بمدينة ٦ أكتوبر.

وقد أقيمت مباريات الدورة تحت إشراف د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وك/أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات والمشرف العام علي الدورة، ود.عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات.

وقد أسفرت بعض نتائج التصفيات داخل الجامعات والمعاهد للأدوار التمهيدية في مباريات كرة القدم الخماسي عن الآتي:

نتائج جامعة أسوان:

- المجموعة الأولي:

فوز تربية رياضية على دار علوم (٢ – صفر)

فوز تجارة على بيطري (٢ – صفر)

فوز معهد تمريض على تجارة (٥ – ٤)

-المجموعة الثانية:

فوز مصايد على طب (٢ – صفر)

- المجموعة الثالثة:

فوز زراعة على علوم (٢ – صفر)

- المجموعة الرابعة:

فوز هندسة على ألسن (٢ – صفر)

**نتائج جامعة قناة السويس:

تجارة x تربية رياضية بنتيجة (٣/٤)

طب بيطري × سياحة وفنادق، فوز سياحة (٠/٢)

هندسة × طب بشري، فوز طب بشري (٠/١)

المصرية الصينية × تمريض، فوز تمريض (٢/٣)

سياحة × علوم، فوز سياحة (٠/٢)

تربية × طلاب من أجل مصر، فوز تربية (٠/٢)

حاسبات × شباب مصر فوز شباب مصر (١/٣)

تجارة × آداب، فوز تجارة (٣/٤)

طب x معهد تمريض، فوز طب (٣/٥)

زراعة × أسنان، فوز زراعة (١/٣)

الألسن×صيدلة فوز صيدلة (٠/٢)

نتائج جامعة سوهاج:

فوز تكنولوجيا التعليم x الآثار (٠/٢)

فوز حاسبات × التجارة (٢ / ١)

تعادل المدن الجامعية × الهندسة (٠ / ٠)

فوز الحقوق × الطب البشري (١ / ٠)

فوز طلاب من أجل مصر × صيدلة (٤ / ٠)

نتائج جامعة بنها:

فوز التجارة × الحقوق (١/٢)

فوز العلاج الطبيعي × الوافدين (٠/٢)

نتائج جامعة الوادي الجديد:

فوز كلية التربية الرياضية على كلية الآداب بنتيجة (1/2)

فوز كلية الزراعة على كلية الطب البيطري بنتيجة (0/2)

فوز كلية الآداب على كلية العلوم بنتيجة (0/1)

فوز كلية التربية الرياضية على كلية العلوم بنتيجة (1/3)

نتائج جامعة حلوان:

فوز كلية التربية على فنون تطبيقية (٠/١)

فوز كلية الآداب على كلية الطب (٠/١)

فوز كلية الحقوق على التمريض (١/٢)

تعادل كلية التجارة والاقتصاد المنزلي (١/١)

نتائج جامعة مدينة السادات:

فوز كلية التجارة ٣ على كلية الطب البيطري ١ بنتيجة (4 /0)

فوز كلية الحقوق ٢ على التربية الرياضية ١ بنتيجة (3 /1)

فوز كلية التربية الرياضية 4 على كلية الحقوق ٣ بنتيجة (4 /1)

تعادل كلية الحاسبات ٢ والحاسبات ٣ بنتيجة (2 /2)

فوز كلية الطب البيطري ٢ على كلية الحقوق ٤ بنتيجة (2 /1)

فوز كلية التجارة ١ على التربية الرياضية ٣ بنتيجة (2 /0)

فوز المدن الجامعية علي كلية الصيدلة بنتيجة (2 /1)

نتائج جامعة أسيوط

فوز كلية خدمة اجتماعية × كلية التمريض (٦ / ٠)

تعادل كلية التربية الرياضية × كلية التجارة (١/١)

نتائج جامعة السويس:

- تجارة * طب أسنان (٥ - ١)

- حاسبات و معلومات * إعلام ( ٣-٣)

- آداب * علوم (٤ - ٢)

- تمريض * سياسة واقتصاد ( ١ - ٣ )

- تكنولوجيا التعليم * تربية رياضية (١ - ٢)

- التربية * الهندسة ( ٢ - ٢)

- هندسة البترول * الطب (٤ - ١)

- علاج طبيعى * ثروة سمكية ( ٠ - ٣).