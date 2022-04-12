ضمن حملة (شامل).. الرعاية الصحية تؤكد أهمية البنية التحتية للمنشآت الطبية

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر منشور على صفحتها الرسمية، اليوم الثلاثاء، أهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى إعداد البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية على أعلى مستوى، مما يضمن توفير خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد.





يأتى ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل.. أنا متأمن"، والتى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية. ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرا لأهمية المشروع كأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.

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