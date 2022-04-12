رفع 5 أطنان من الأتربة والمخلفات بمدينة الأقصر

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مدينة الأقصر طارق لطفى، إنه تم رفع 5 أطنان من الأتربة و المخلفات، فى إطار خطة المحافظة الموضوعة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة خلال شهر رمضان ،بالإضافة إلى إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط .





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن رئيس مدينة الأقصر قاد بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين إلى جانب متابعة تنفيذ حملات النظافة المستمرة، بمنطقة وسط مدينة الأقصر ابتداءً من أسفل كوبرى أبو الجود من الجانبين مرورا بشارع مدرسة الصنايع الرئيسى وتفرعاته وصولاً حتى شارع يوسف حسن، وذلك لتحقيق السيولة المرورية لخط السرفيس. وأوضحت أن الحملة أسفرت عن رفع كافة المظاهر العشوائية من "تند" عشوائية مخالفة والتحفظ على إشغالات الباعة الجائلين بالمناطق المستهدفة، كما تم خلال الحملة بالإستجابة لحل إحدى شكاوى المواطنين، والمتضمنة قيام أحد البائعين الجائلين بعمل بروز مخالف لبيع الأحذية على حائط منزل،بحارة العمدة الجبلى المتفرع من شارع أنس الوجود، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالف.

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