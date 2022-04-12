القطار السريع.. شرايين جديدة تربط أطراف مصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن القطار السريع: كما أكدت وزارة النقل أن المفاوضات مع شركة سيمنز العالمية فى مراحلها النهائية، وسيتم توقيع العقود مع الشركة الألمانية قريبا.

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