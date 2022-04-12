محافظ القاهرة يهنئ بذكرى العاشر من رمضان: رمز العزة والكرامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية والسكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع حرصًا على المواطنين فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية حيث قامت بفتح العديد من المنافذ والمعارض بالتنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص على مستوى الجمهورية بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأكد محافظ القاهرة، على توافر جميع السلع بالأسواق وأن هناك أرصدة كافية من الدقيق والقمح، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة على مدار الساعة حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص بأى سلعة، داعيا المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع باعتبار أن المواطن شريك للدولة فى عبور الأزمة العالمية خاصة مع وجود وفرة لجميع السلع بالأسواق.

وشدد محافظ القاهرة على مديريتى التموين والصحة بتكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية للتصدى لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة فى الأسعار.

كما وجه محافظ القاهرة التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات حول الأديرة والكنائس.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود هيئة النظافة، مؤكدا أن هناك متابعة مكثفة لشركتى النظافة العاملتين بالمنطقتين الشرقية والغربية، وأن هناك تحسنًا ملحوظ فى مستوى النظافة وهو ما يلمسه المواطنون بالشارع.

وطالب محافظ القاهرة، النواب، بالتوسع فى إنشاء أسواق ومواقف حضارية لاستيعاب الباعة والقضاء على المواقف العشوائية، كما شدد محافظ القاهرة على استمرار تنفيذ الموجة الـ19 الخاصة بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مطالبا رؤساء الأحياء بالرد الفورى على المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تشديد الرقابة أثناء الإجازات لمنع استغلالها فى التعديات والبناء المخالف.

وطالب خالد عبد العال بالإسراع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية.

وأكد محمد شوقى مدير مديرية الشؤون الصحية خلال الاجتماع، أن هناك تحسن كبير فى الوضع الوبائى لفيروس كورونا بالعاصمة، مشيرا إلى توافر مخزون الأدوية، وأن هناك استعدادات مكثفة بالمديرية للتعامل مع أعياد الأقباط وعيد الفطر المبارك، كما أكد عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين توافر أرصدة كافية من كافة السلع الاساسية والإستراتيجية واستمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق.