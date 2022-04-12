/691584/الأرصاد-الجوية-انخفاض-فى-درجات-الحرارة-اليوم-ونشاط-للرياح-على-كافة-الأنحاء-الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي ومديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء سوف يشهد المزيد من الانخفاضات فى درجات الحرارة، مضيفة أن درجة حرارة العظمى على القاهرة الكبرى سوف تنخفض بحوالى 3 درجات خلال فترة النهار مقارتنا بدرجة حرارة أمس الأثنين.

دوت الخليج

الأرصاد الجوية: مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح على كافة الأنحاء الجمهورية

وأضافت الدكتورة منار غانم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، أن طقس اليوم خلال فترة النهار سوف يكون طقس ربيعى معتدل الحرارة على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، مضيفة أن الطقس سوف يكون حار فى فترات النهار على جنوب البلاد مثل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

واشارت منار غانم إلى أن فترات الليل سوف تشهد أنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة عن درجات حرارة الأيام القليلة الماضية، حيث سوف تتراوح درجة حرارة الصغرى ما بين 13 و14 درجة مأوية على القاهرة الكبرى، محذرة اأن لأجواء سوف تكون باردة وشتوية خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الموجودة فى شمال البلاد.

حذرت أن اليوم سوف يشهد نشاطا للرياح بعد فترة الظهيرة ومع دخول ساعات المساء وسوف يستمر نشاط الرياح حتى ساعات الليل على أغلب مناطق الجمهورية، موضحة أن سرعة الرياح سوف تكون ما بين 30 و40 كيلومتر فى الساعة، مما سيزيد من شعورنا بأنخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية.

طقس الأسبوع المقبل

ونوهت أنه من المتوقع استمرارالانخفاضات فى درجات الحرارة واستمرار الأجواء الربيعية المعتدلة حتى يوم الجمعة القادم، مضيفة أن الاسبوع المقبل بدايتا من يوم السبت القادم سوف يشهد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، حيث سوف تصل درجة حرارة العظمى إلى 31 درحة يوم السبت، منوهة أن يوم الأحد سوف يشهد المزيد من الارتفاعات فى درجات الحرارة وسوف تكون العظمى ما بين 36 أو 37 درجة مأوية.

وحذرتمنار غانم أن الأجواء منذ السبت القادم سوف تكون شديدة الحرارة ، مؤكدة على أن مدة ارتفاعات درجات الحرارة التى سوف تشهدها البلاد بدايتا من الأسبوع المقبل سوف لا تزيد عن 72 ساعة، ومن ثم سوف تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية المعتدلة.

درجات حرارة اليوم

القاهرة العظمى 25 والصغرى 14درجة

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13درجة

مطروح العظمى 18 والصغرى 14درجة