/691642/مستقبل-وطن-يشارك-الجهات-التنفيذية-في-رفع-مستوى-نظافة-قرى-العياط

قال المستشار بسام الخبيري، أمين حزب مستقبل وطن بمركز العياط، إنه بالتعاون مع النائب نادر صديق الخبيرى والنائب حازم رياض عويان والنائب عماد الدرجلى أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تم بالتنسيق مع المهندس محمود فؤاد رئيس مجلس المدينة ونواب المجلس اتمام عمليات رفع مستوى نظافة قرى المركز.

دوت الخليج

مشاركة الحزب مع الجهات التنفيذية في رفع مستوى نظافة بـ “قرى العياط”

وكانت قد واصلت أمانة الحزب بالعياط جهودها في رفع مستوى نظافة قرى المركز بالتعاون مع الجهات التنفيذية ،في إطار الدور المجتمعى “لحزب مستقبل وطن” تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب المهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة.

أوضح أمين الحزب، أنه تم اليوم بالتعاون مع خالد الليثي رئيس الوحدة المحلية بميت القائد والوحدة الحزبية بقيادة عماد ذكي، وبدعم من الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية التابعة للقرية، عمل حملة نظافة وكنس وتجريد والتى شملت كافة شوارع القرية والمناطق المحيطة بها حيث تم إزالة الإشغالات ورفع القمامة من الطرقات والشوارع الرئيسية والجانبية للقرية.

وأكد الخبيري، أن الحملة تأتي حرصًا من حزب مستقبل وطت على صحة وسلامة أهالي القرية من الأمراض والأوبئة، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمود فؤاد وجميع نوابه ورؤساء الوحدات المحلية لتعاونهم في إظهار قري المركز بالشكل الحضاري الذي يليق بها وأهلها ويدعوا الجميع إلى التفاعل من أجل قرية نظيفة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في إطار مبادرة حياة كريمة.