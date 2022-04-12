/691637/قطاع-الأعمال-تعزز-جهود-مستقبل-وطن-في-إفطار-الصائمين-بالسادس-من-أكتوبر

قال تامر النحاس أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إنه استمرارًا لقوافل الخير التي أطلقها الحزب قبيل حلول شهر رمضان لدعم المواطنين، تم البدء في تنفيذ حملة "إفطار صائم" والتي يتم من خلال إعداد وجبات ساخنة وتوزيعها من خلال فريق عمل الأمانة على المارة وقت أذان المغرب بالطرق والمحاور الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر ومع الوجبات يتم توزيع مياه وعصائر، موضحاً أن الحملة تستهدف كذلك الفئات الأكثر احتياجًا.

دوت الخليج

تعزز جهود مستقبل وطن في إفطار الصائمين بالسادس من أكتوبر

استمرارًا لقوافل الخير التي أعلنها “حزب مستقبل” وطن لدعم المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، واصلت أمانة قطاع الأعمال تنفيذ مبادرة إفطار الصائمين.

و أشار "أمين قطاع الأعمال"، إلى أنه بالتعاون مع أعضاء هيئة مكتب الأمانة يتم يوميًا إعداد 500 وجبة رمضانية ساخنة تتضمن العناصر الغذائية الأساسية، وذلك استكمالًا للحملة التي تنفذها الأمانة وتستهدف توزيع المساعدات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجًا ومن بينهم عمال المصانع وعمال اليومية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في كافة المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مستقبل وطن يهنىء الأيتام بمناسبة شهر رمضان في يوم اليتيم “بالهرم”

كما نظمت أمانة الحزب بالهرم احتفالية خاصة بـ “يوم اليتيم” تحت رعاية أحمد راوي ، أمين التنظيم بالهرم، وقامت سلوي شكري أمينة العضوية بالإحتفال بأبنائنا الأيتام في يوم اليوم وتقديم الهدايا لهم، كما قدمت المعايدات بمناسبة شهر رمضان الفضيل متمنية لهم كل الخير.

و أكد أحمد راوي، أمين التنظيم والقائم بأعمال أمين القسم، أن زيارة ابنائنا وبناتنا الايتام في يوم اليتيم من أهم الزيارات القريبة للقلوب من أجل إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم، والتركيز على احتياجاتهم، كما حرص علي الحضور أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالهرم.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".