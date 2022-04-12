/691632/بحضور-وزيرة-التضامن-نواب-التنسيقية-يشاركون-في-ندوة-تكلفة-الإرهاب

شارك نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الندوة الأولى لبحث تكلفة الإرهاب، التي تتفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

دوت الخليج

وحضرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الافتتاحية للندوة، وتحدثت الجلسة الأولى عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب، والجلسة الثانية عن الأبعاد السياسية والثقافية للإرهاب.

بحضور وزيرة التضامن.. نواب «التنسيقية» يشاركون في ندوة «تكلفة الإرهاب»

ضم وفد التنسيقية عدداً من نواب البرلمان، رحاب عبدالغني، هيام الطباخ، ورشا فايز ، فيما شارك علاء مصطفى ومحمود ترك، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية.