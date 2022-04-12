/691629/سياحة-النواب-تستكمل-مناقشة-قانون-إنشاء-المركز-القومي-لإدارة-المجال-الجوي
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا اليوم، مع لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنه الدفاع والأمن القومي، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، بحضور وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد .
دوت الخليج
نورا علي: المشروعات التنموية غيرت وجه الحياة في مصر وأعادت رونقها الحضاري
وكانت قد أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مشروعات البنية التحتية والتنموية في مصر تشهد عصرًا غير مسبوق، وأعادت لها رونقها الحضاري العريق. وأكدت نورا علي، في تصريحات لها اليوم، إن هذه المشروعات بمثابة مواجهة حازمة ودقيقة لأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وعلى رأسها الزيادة السكانية وانهاء العشوائية السكنية التي أضرت كثيرًا بالمخططات العمرانية والمظهر الحضاري للدولة، كما أنها ساهمت في نشر العمران.
وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يخاطب المصريين دومًا بمنتهى الشفافية والوضوح ويكشف أمامهم حجم التحديات ويضع لهم حلولًا مبتكرة قادرة على خلق مجتمع تنموي وتغيير وجه الحياة في مصر.
وتابعت:" الرئيس السيسي كعادته دومًا خلال افتتاحات المشروعات القومية يرسخ لأهمية المشاركة المجتمعية كضمانة للنهوض، وضرورة تكاتف الشعب مع الحكومة في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات والمساهمة في استمراريتها".
وشددت رئيس لجنة السياحة، على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مواجهة التحديات القائمة والترويج لأهمية المشروعات التي تم تدشينها على مستوى معدلات التنمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سياحة النواب تستكمل مناقشة قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.