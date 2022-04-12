/691626/اعدام-400-كيلو-جرام-جبنة-منتهية-الصلاحية-بمركز-ههيا-الشرقية

قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بشن حملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وبمشاركة رئاسة مركز ومدينة ههيا ومفتشي الصحة والطب البيطري، بشن حملات تفتيشية مكبرة على كافة المحال والمخازن التجارية بمدينة ههيا.

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تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط عدد ( 20 ) صفيحة جبنة بيضاء منتهية الصلاحية ، زنة الصفيحة الواحدة عدد ( 20 ) كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها ( 400 ) كيلوجرام ، وتم تحرير المحضر رقم 4841 لسنة 2022 جنح ههيا ، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

الإعدام الفوري للسلع الفاسدة

بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك تم الإعدام الفوري للسلع الغذائية الفاسدة بمعرفة مفتشي الصحة المرافقين للحملة، يأتي ذلك وفقاً لتعليمات محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات على كافة المعروضات، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحقيق عملية الانضباط.

محافظ الشرقية يأمر بتكثيف الحملات

من جانبه أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرى مديريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.