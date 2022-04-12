/691625/التصريح-بدفن-جثة-شاب-سقط-من-أعلى-سطح-منزل-بالغربية

أصدرت النيابة تصريح دفن شاب لقى مصرعه إثر اختلال توازنه، وسقوطه من أعلى سطح منزله بقرية قرانشو بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية .

دوت الخليج

بدأت الواقعة تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا يفيد وصول شاب في العقد الثالث من مستشفى بسيون المركزي، جثة هامدة إدعاء سقوط من علو وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى.

قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة بسيون

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة بسيون وبسؤال شهود العيان أكدوا سقوط المتوفي من أعلى سطح المنزل الطابق الرابع غير مسور، ونتيجة اختلال توازنه سقط أرضا مما آسفر عن وفاته بسبب كسر في قاع الحمجمة جراء ارتطام رأسة بالأرض، وجرى نقل الجثة الي مشرحة االمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف الحادث.

حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية

ونظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 25 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.