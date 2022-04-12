خبير أمن المعلومات يوضح مخاطر التطبيقات المجانية على الهواتف الذكية وطرق حماية البيانات

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قال تامر محمد، خبير أمن المعلومات، أن شركة جوجل كانت قد أعلنت منذ سبع أيام عن حذف 12 تطبيق مجانى موجود على متجر جوجل، موضحا أن تلك التطبيقات تم تحمليهم 36 مليون مرة من قبل المستخدمين.

مخاطر التطبيقات المجانية على الهواتف الذكية واختراق البيانات الشخصية

وأوضح تامر محمد، عبر لقائه فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن اعلان جوجل بشأن حذف تلك التطبيقات جاء بعد أكتشاف حقن برنامج تابع للجهات الأمنية الأمريكية فى هذه التطبيقات من أجل جمع البيانات الخاصة بالمتسخدمين لهذه التطبيقات وبيعها لهذه الجهة الأمنية الأمريكية.

ولفت إلى أنه تم وضع تطبيق تجسس داخل تلك ال12 تطبيق بعلم أصحاب التطبيقات مقابل مبالغ مالية نظير البيانات التى يتم نقلها دون علم المستخدم إلى الجهات الأمنية الأميريكية، مضيفا أن تم دفع مبلغ قدره 2 مليون دولار خلال الفترة الماضية لأصحاب تلك الطبيقات.

وشدد تامر محمد على أن المستخدم يجب عليه أن يتوخى الحذر بهذا الشأن، وذلك لأن الحفاظ على البيانات الشخصية للمستخدمين هو أمر هام ليس فقط للمستخدم ولكن للبلاد ايضا ، مؤكدا على أننا نشهد فى الفترة الحالية حروب جيل خامس وحروب معلوماتية.

طرق حماية البيانات الشخصية على الهواتف

وأكد على أن حماية الخصوصية وتأمين البيانات والمعلومات الشخصية كان ليس من أولويات شركة جوجل خلال الفترة الماضية، قائلا ولكن حاليا بدأت شركة جوجل فى التشديد على تفعيل تطبيق جوجل للحماية والذى يقوم بفحص سلوكيات التطبيقات وتم تفعيل برنامج جوجيل للحماية بشكل تلقائى فى الاصدارات الحديثة.

ووجه نصيحة إلى مستخدمين أجهزة الأندرويد أنه يجب عليهم تنزيل تطبيق جوجل للحماية، موضحا أن هذه التطبيق يقوم بأظهار أشعار لتنبيه المتسخدم عند ملاحظة وجود تطبيقات تتصرف سلوكيات غير طبيعية وغير متناسبة مع تخصص التطبيق.

وأوضح أن تغيير كلمة السر وإيجاد كلمة سر معقدة على التطبيقات المستخدمة هو أمر فى غاية الأهمية وله دور أساسى فى الحفاظ على البيانات والمعلومات الشخصية الموجودة على الهواتف الذكية، موضحا أنه يوجد بعض التطبيقات الموجودة على هواتفنا التى تعد جسوسا فى الهاتف من قبل بعض الجهات العالمية سواء لأغراض تسويقية أو أغراض أمنية.