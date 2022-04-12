حصاد أداء جامعة بني سويف التكنولوجية من شهر يناير وحتى مارس 2022

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، حول حصاد أداء جامعة بني سويف التكنولوجية، بداية من يناير وحتى مارس 2022.

وأفاد التقرير بقيام جامعة بني سويف التكنولوجية بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات والهيئات، فقد تم إبرام بروتوكول تعاون مُشترك مع جامعة النهضة؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجامعتين في مجالات التدريب والتطبيقات الفنية والعملية للطلاب، وذلك للاستفادة من الورش والمعامل المُتوفرة في الجامعتين، وعقد المؤتمرات المشتركة في مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجية والتدريب والتشغيل، فضلًا عن استحداث برامج جديدة مُشتركة بين الطرفين لتنمية البيئة المحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف استحداث برامج جديدة مُشتركة بين الطرفين لتنمية البيئة المُحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، فضلًا عن التعاون في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، وإنشاء برامج مهنية ودراسية مُشتركة بين الطرفين.

وفي مجال التعاون المصري الكوري بالجامعة؛ لفت التقرير إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والخبراء الكوريين في مجال تقنيات التدريس والتعلم، وذلك فى إطار تفعيل الاتفاقية المُوقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجانب الكوري؛ لدعم جامعة بني سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا، وقد استقبلت الجامعة 5 وفود من الخبراء الكوريين خلال شهري يناير وفبراير 2022؛ بهدف رفع الكفاءة العلمية والعملية لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومتخصصي المعامل بالجامعة، بما يتناسب مع مُخرجات التعليم التكنولوجي، والإلمام بالتطبيقات المُختلفة، وأساليب التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتوظيفها فى البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة، ويستهدف التدريب التعاون فى تطوير البرامج الدراسية، وإعداد برامج بالجامعة؛ للحصول على الاعتماد من هيئة ABEEK المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بكوريا الجنوبية.

وأشار التقرير إلى استقبال الجامعة وفدًا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) والمعهد الكوري للسياسة الاقتصادية (KIEP)، بهدف تعزيز التعاون المٌشترك بين الجانبين، ودراسة محاور التنمية، والمجالات ذات الأولوية المتعلقة بالتعاون الإنمائي، والاطلاع على العملية التعليمية، وأعمال الجودة والاعتماد للبرامج الدراسية، والوقوف على آخر مستجدات انتظام الدراسة داخل الجامعة.

وأضاف التقرير أن رئيس الجامعة شارك في اجتماع تم عقده بين د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد/ هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية والتكنولوجية، حيث بحث الجانبان آليات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية؛ للاستفادة من الخبرة الكورية فى مشروعات الجامعات التكنولوجية الجديدة المزمع بدء الدراسة بها فى سبتمبر ٢٠٢٢، وأكد الوزير على أهمية أن تتضمن الدراسة بتلك الجامعات برامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التى بها تلك الجامعات واحتياجات سوق العمل.

وفي مجال التدريبات الطلابية، أوضح التقرير تدريب طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية بشركة النصر لصناعة المنتجات الكهربائية، لتوفير فرصة تعليمية عملية للطلاب في مجالات الطاقة والميكاترونكس، وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهني جيد، لإكسابهم خبرات متميزة حتى يتمكنوا من المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وفي مجال الأنشطة الطلابية لفت التقرير إلى مشاركة جامعة بني سويف التكنولوجية في فعاليات المنتدى الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني "إديوتيك إيجيبت ٢٠٢٢" تحت شعار "ارسم مستقبلك"، حيث تضمنت فعاليات المنتدى عرض فيلمًا تعريفيًا عن الجامعة، وتعريف الحضور بالبرامج الدراسية، ونظام الدراسة بالجامعة، وأنشطة الجامعة، والتدريبات العملية، واتفاقيات التعاون، كما شاركت الجامعة في المعسكر الختامي لبرنامج "ابتكر وحقق حلمك" ببورسعيد، والذي تضمن عقد مجموعة من ورش العمل والمحاضرات.

وفي مجال إعداد الكوادر التدريسية والإدارية بالجامعات التكنولوجية، أبرز التقرير تنظيم صندوق تطوير التعليم ورشة عمل خاصة باستعمال الوسائل السمعية والبصرية فى التدريس للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك تنظيم ورشة عمل خاصة بأعمال الموازنة للقائمين بالأعمال الإدارية بالجامعة.

وأشار التقرير إلى زيارة رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع؛ لتعزيز التعاون وبحث التنسيق المُشترك، كما زار جامعة الدلتا التكنولوجية، بحضور نائب رئيس جامعة West Virginia University بالولايات المتحدة الامريكية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة الرؤى المتعلقة بالنهوض بالتعليم التكنولوجي وعرض الامكانيات التعليمية والفنية، فضلًا عن المشاركة اجتماع لجنة التغييرات المُناخية بمحافظة بني سويف، لمواجهة الأزمات والمشكلات الطارئة التي تتعرض لها المحافظة، والتي يكون عنصر التغير المُناخي سببًا رئيسيًا فيها، لاسيما وأن المحافظة على مدار عامين قد تعرضت لتدفقات مياه السيول القادمة بمخر سيل سنور، والتي تأتي من سلاسل جبال البحر الأحمر.