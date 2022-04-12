عاجل- فتح التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، خلال الفترة (12- 20) أبريل 2022، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "http://tawzef.emis.gov.eg".





وقال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد فى بيان، اليوم إن هذا الإعلان معنى بفتح باب التقديم لـ 4 مدارس فقط من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذى من المقرر بدء الدراسة بها بداية من العام الدراسى 2022-2023، وهى مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص فى مجالى التطوير العقارى والسياحى، ومدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص المدرسة بمجالات الميكاترونيات والطاقة المتجددة والسكك الحديدية واللحام، والتشغيل المبرمج "CNC" وأوتوترونيكس (السيارات)، بالإضافة إلى مدرستين بمحافظة المنيا، وهما مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية وتتخصص المدرسة بمجالات الهندسة الزراعية والأراضى والمياه والاقتصاد الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى، ومدرسة محمود العنانى للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص فى مجالات الإنتاج الحيوانى والميكنة الزراعية والتصنيع الغذائى.

وأضاف مجاهد أنه يتم الآن العمل على إعداد برامج تدريبية على أعلى مستوى لجميع الإداريين والمعلمين الملتحقين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم تنفيذها فور اختيار فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى "2022-2023"، مؤكدا ضرورة تدريب المعلمين على تدريس المناهج الدراسية الجديدة المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والقائمة على نظام الجدارات.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن عملية اختيار فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة، بداية من شروط التقدم المدرجة بالملف الخاص بفتح باب التقدم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومن ثم اختبارات القبول، والمقابلات الشخصية.

وأشار إلى ضرورة اجتياز المتقدمين لتلك المراحل ليتمكنوا من الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والحصول على مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل التدريبات الدورية والعالية الجودة، والحوافز المعنوية والمادية المرتبطة بالأداء.

وأوضح بصيلة أن دور وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية نحو إتاحة مزيد من الفرص الوظيفية للمعلمين والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فى الأيام القادمة، وسيتم الإعلان قريبا عن شروط الالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.