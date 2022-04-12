«التضامن» توقع بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات بجودة عالية للطفولة المبكرة

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية بشأن تقييم الخدمات التعليمية والتربوية التى يتم التوسع فيها فى حضانات الطفولة المبكرة فى الفئة العمرية والتى تمتد منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات.





حضر اللقاء من جانب الجمعية ميراى نسيم المدير التنفيذى للجمعية ليلى شهد، مدير إدارة المتابعة والتقييم، أما من جانب الوزارة فقد حضر أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشؤون المجتمع المدنى، والمهندسة نيفين عثمان مستشار الوزيرة لشئون الطفولة المبكرة والاعتماد والجودة والأستاذ محسن ناجى مدير البرنامج القومى للطفولة المبكرة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الهدف من إجراء التقييم هو تقصى مدى جودة وملائمة البيئة التربوية التى ينشأ فيها الأطفال بما يشمل المنهج التربوى، وتطابق معايير جودة وأمان المبنى، والإدارة التنفيذية، والكوادر البشرية القائمة على التنشئة سواء الاجتماعية أو النفسية، والعلاقات التى تطورها الحضانة مع الأسرة والمجتمع.



وتؤكد الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة التحاق الأطفال فى المرحلة العمرية (1 يوم إلى 4 سنوات) 8.1 % بينما ترتفع تلك النسبة فى الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات التى تلتحق بحضانات مدارس وزارة التربية والتعليم بما لا يزيد على 30%.

وجهت القيادة السياسية وزارة التضامن الاجتماعى وجميع الوزارات والجهات ذات الصلة بتسهيل الحصول على تراخيص الحضانات، والتوسع فى إنشاء المزيد منها، وذلك حرصا على التعامل مع قضايا الطفولة من منظور تنموى متكامل، وإيمانا بمدى تأثيرها على عمليات بناء الإنسان والاستثمار فى الأجيال القادمة وغرس الفكر الصحيح والوعى الإيجابى لدى الأطفال.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية فى منهج التربية والتنشئة بحضانات الطفولة المبكرة بداية من إعداد لوائح وقوانين جديدة وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، واعتبارها ضمن المشروعات متناهية الصغير لتمتعها بالمزايا التى أتاحها القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات متناهية الصغر، وتبنى آليات تقييم وتطوير الشخصية وطرق التفكير المنطقى والتحليل، والتعامل مع الطفل فى منظومة تشمله كما تشمل الأسرة والمجتمع المحيط.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تولى اهتماما خاصا بالاستثمار فى البشر ورأس المال الاجتماعى، ولا سيما فى مرحلتى الطفولة المبكرة والتعليم الأساسى.

وأعرب الدكتور حسام بدراوى أن الجمعية ذات توجه تنموى هادف وتبذل قصارى جهدها لتحقيق هدف إنسانى تنموى فى كل المسارات، مع التركيز على تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والتنشئة السليمة السوية وبناء الشخصية.

وأضاف بدراوى أن المجتمع المدنى يشهد تحسنا كبيرا فى دعم وزارة التضامن الاجتماعى ومساندتها لكافة القضايا التى تعمل عليها الجمعيات الأهلية، وفى تيسير سبل عملها.

واتفق الطرفان على أن تعد جمعية تكاتف مقترحا فنيا للدراسة التقييمية التى تم الاتفاق عليها واعتماده من وزارة التضامن الاجتماعى قبل الشروع فى العمل، مع الحرص على تبنى المنهج التشاركى منذ البداية وحتى اعداد تقرير عن المنهج الموحد للطفولة المبكرة، والذى سيتم عرضه على صناع القرار لاتخاذ ما يلزم من أمر نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية وتحسين جودة العملية التكاملية للتنشئة والتربية.