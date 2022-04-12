وزير التعليم العالى يتابع الموقف التنفيذى لجامعة المنيا الأهلية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من مصطفى عبدالنبى رئيس جامعة المنيا، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول متابعة الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية بجامعة المنيا الأهلية.





وأفاد التقرير بارتفاع مُعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مبانى الجامعة التى تقع بمدينة المنيا الجديدة، والالتزام بالجداول الزمنية المُحددة مسبقًا. الجدير بالذكر أن جامعة المنيا الأهلية تقع على مساحة 41 فدانًا وتضم عدة مبانى منها، (إدارة الجامعة - 6 مبانى أكاديمية - مبنى الورش - مبنى المعامل)، بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية، التى تضم مبانى الكليات ومدرجات وفصول للتدريب ومعامل وورش تدريبية ومكاتب إدارية. ومن المُقرر أن تُقدم الجامعة عدة برامج دراسية متميزة فى 3 قطاعات تعليمية وهى، القطاع الطبى ويضم برامج (الصيدلة الاكلينيكية وتصنيع الدواء - الطب البشرى - طب وجراحة الفم – العلاج الطبيعى)، والقطاع الهندسى ويضم برامج (هندسة الميكاترونيات والأتمتة - هندسة العمارة البيئية والعمران - هندسة الطاقة والطاقة الجديدة والمُتجددة - هندسة المواد وإدارة التصنيع - الهندسة المدنية وإدارة المشروعات - هندسة الربوتات الصناعية - الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة - التحول الرقمى - اللغويات الحاسوبية)، وقطاع العلوم الإنسانية ويضم برامج (الدعاية والإعلان والعلاقات العامة - التسويق الرقمى والاستراتيجى - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - الاتصال الجماهيرى (الإعلام والصحافة والأفلام والتلفزيون).

شهدت الزيارة التفقدية حضور لفيف من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقيادات جامعة المنيا.

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