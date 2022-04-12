مدبولى يوجه بموافاة الحكومة بالملاحظات الخاصة بـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الذى عقد بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بتوجيه أخلص التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة وللشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، التى تجسد معانى الفداء والتضحية من أجل الوطن، داعيا الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.





وأشار رئيس الوزراء إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا للحج، التى تم خلالها التوافق على مجموعة من الضوابط، من بينها عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أى من الجهات التابعة لها هذا العام، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج، وأن تقوم وزارة الصحة والسكان بوضع ضوابط صحية لمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، مؤكدا أن الآليات التى تتضمنها سيكون لها أثر إيجابى واضح يتمثل فى كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى، كما تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة المصرية.

وفى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بالوثيقة؛ حتى يتسنى الإسراع فى إطلاقها فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم إرسالها إلى عدد من الخبراء، حيث أبدى بعضهم مجموعة من الملاحظات، التى يمكن مناقشتها وأخذها فى الاعتبار، تمهيدا لإعداد الصورة النهائية من الوثيقة.