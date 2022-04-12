توجيه السيسى بتطوير أضرحة آل البيت والحفاظ على طابعها يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير أضرحة آل البيت، بشكل متكامل، يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخى والروحانى للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما فى ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

كما وجه الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية، فى إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية، لتحقيق السيولة المرورية وسلاسة انتقال المواطنين.

جاءت توجيهات الرئيس، خلال اجتماعه أمس مع أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، اللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع «إبداع» للرخام والأعمال الفنية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية»، حيث جرى عرض الموقف التنفيذى بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات الملحقة بمسجد مصر، علاوة على أعمال ربط مقر القيادة الإستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك محاور النيل بالصعيد، بالإضافة إلى جهود تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضى الواقعة على جانبى المحاور والطرق الرئيسية وإقامة الخدمات المتكاملة بها، حيث وجه الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية، فى إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية وسلاسة انتقال المواطنين، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة، وكذا الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبى المحاور وتزويدها بالخدمات.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية، وتبنى ودعم الخطط الطموحة التى تستهدف تحقيق الشمول المالى والاستثمارى، وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمى، لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، بالشكل الذى يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن خطة العمل المقترحة للبورصة، تستهدف عددا من الآليات التى تسهم فى زيادة أعداد الشركات المقيدة، وأعداد المستثمرين للنهوض بسوق المال المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية والتوسع فى قدرتها على توفير التمويل لقطاعات اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مكون الاستثمار المؤسسى الحكومى فى سوق الأوراق المالية، وتطور الطروحات الحكومية كعنصر رئيسى فى زيادة أعداد المستثمرين فى السوق، علاوة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يسهم فى دعم خطط الدولة لإحراز أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

وعرض رئيس البورصة عددا من المؤشرات المتعلقة بعمل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة، التى تضمنت تطور قيمة الطروحات كنتيجة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين فى السوق، إثر جهود نشر ثقافة الاستثمار والادخار والترويج للبورصة، بما يخدم الشركات المقيدة والاقتصاد المصرى ككل، وكذا تطور قيمة استثمار المؤسسات فى البورصة المصرية، والذى يتطلب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة.