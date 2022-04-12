الطقس اليوم.. جو بديع خلال فترات النهار وهذه درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، ويكون لطيفا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه يسود ليلا طقس بارد خلال فترات الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد وجود تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الإسكندرية 19 13

وادى النطرون 24 15

طنطا 24 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 25 15

بلطيم 22 12

مطروح 18 13

السلوم 18 13

سيوة 23 13

بورسعيد 20 14

دمياط 23 15

الزقازيق 24 15

المنصورة 23 15

الإسماعيلية 24 15

السويس 25 15

العريش 21 14

رفح 20 14

رأس سدر 22 15

نخل 21 12

نويبع 23 16

طابا 24 16

كاترين 23 14

الطور 25 19

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 31 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 25 14

بنى سويف 25 14

المنيا 25 14

أسيوط 26 15

سوهاج 28 19

قنا 33 21

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

إدفو 35 22

أبوسمبل 37 21

الوادى الجديد 36 20

شلاتين 31 18

أبو رماد 32 17

حلايب 29 19