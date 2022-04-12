الأرصاد تعلن عن موعد ارتفاع جديد لـ درجات الحرارة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن هناك ارتفاعا تدريجيا لـ درجات الحرارة على جميع الأنحاء بداية من يوم السبت المقبل
وكانت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، قد أوضحت أنّ الطقس مستمر فى انخفاض درجات الحرارة، وتكون حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، وسيكون الطقس خلال فترة النهار مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحارا على محافظات شمال الصعيد ويظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.
وأضافت غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "خلال فترات الليل نشعر بانخفاضات درجات الحرارة، وهى أجواء مائلة للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، والصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 14 و15 درجة مئوية".
وتابعت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية: "بداية من الغد، سنشهد المزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، وغدا ستكون ما بين الـ24 و25 درجة مئوية، أى المزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة على مدار الأيام القادمة حتى يوم الجمعة، سنستمر فى الأجواء الربيعية وانخفاض درجات الحرارة".
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