مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ريال مدريد ضد تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبرbeIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق بايرن ميونخ ضد فياريال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض الزمالك ضد نظيره فاركووالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات قناة اون تايم سبورت

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

بوكا جونيورز كلوب اولويس ريدي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12:15 صباحا

يخوض فريق يونيفرسيداد كاتوليكاضد سبورتينج كريستال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة .

يخوض سيرو ورتينيو ضد فريق كولون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12:15 صباحا.

محمد صلاح ينقذ ليفربول من خسارة الدوري أمام السيتي

سجل السيتي الهدف الأول بعد أن سدد كيفين دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصدمت في قدم فابينيو ثم ارتطمت في القائم الأيسر وسكنت الشباك فيما تعادل الريدز بعد أن مرر أندرو روبيرتسون تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ومررها ترينت أرنولد من لمسة واحدة من على القائم الثاني لديوجو جوتا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة في المرمى بسهولة.

وأحرز جيسوس الهدف الثاني للسيتي بعد أن ارسل جواو كانسيلو تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لجيسوس داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين الذي سددها بمهارة في الشباك فيما سجل ساديو ماني التعادل للريدز بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كانسيلو، ستونز، لابورت، كايل وواكر.

وسط الملعب: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا.

الهجوم: فودين، جيسوس، ستيرلينج.