وزير التموين يصدر توجيها عاجلا بشأن استلام القمح من المزارعين

جدة - نرمين السيد - وشدد على المصيلحى على أهمية تيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين، وصرف مستحقاتهم المالية أولا بأول.

واستعدت وزارة التموين لـ موسم توريد القمح من المزارعين بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح، كما جهزت أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع بالمحافظات المختلفة.

وكشفت التموين أنه سيتم الدفع الفورى للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح وبعد الانتهاء من الفرز والفحص، بزيادة قدرها 100 جنيه للأردب عن الموسم الماضى.

فضلاً عن منح حافز إضافى استثنائى للتوريد والنقل للموسم الحالى بقيمة 65 جنيهاً، ليصبح إجمالى الزيادة 165 جنيهاً، إلى جانب تقريب نقاط الاستلام من المزارعين عن طريق مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية مع مديريات التموين فى استلام المحصول من المزارعين، بما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف.