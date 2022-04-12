مواعيد عمل شركة الغاز ناتجاس وطريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز

تعتبر شركة ناتجاس من أبرز شركة الغاز في مصر وأنجحها على الإطلاق، فلدى هذه الشركة أكثر من فرع في مختلف أنحاء المحافظة، وبناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء على مواعيد عمل شركة الغاز ناتجاس داخل هذا المقال.

مواعيد عمل شركة الغاز ناتجاس

إن مواعيد العمل داخل شركة الغاز ناتجاس تختلف بصورة كبيرة، وذلك على حسب كل فرع من فروع هذه الشركة، وإليكم مواعيد هذه الشركة في كل فرع بهذا الشكل الآتي ذكره:

يبدأ موعد العمل داخل شركة الغاز ناتجاس المعادي في الثامنة صباحًا وينتهي اليوم في الرابعة مساء.

بينما نجد أن موعد العمل داخل شركة ناتجاس السلام يبدأ في التاسعة صباحًا وينتهي في السادسة مساء.

وموعد العمل في شركة ناتجاس المقطم يبدأ في الثامنة والنصف صباحًا وينتهي في الثالثة مساء.

وشركة ناتجاس الشيخ زايد يبدأ موعد العمل بها في الثامنة والنصف صباحًا وينتهي في الرابعة مساء.

وموعد العمل داخل فرع أكتوبر يبدأ في الثامنة صباحًا وينتهي في الرابعة مساء.

بينما نجد أن فرع الشركة المتواجد في محرك بك بالإسكندرية يبدأ موعد العمل به في الساعة 12 ظهرًا إلى 4 مساء.

وفرع ناتجاس في برج العرب يبدأ من الثامنة والنصف صباحًا وينتهي في الرابعة مساء.

لكن وجدنا أن فرع الشركة المتواجد في دمنهور مواعيد عمله تكون على مدار اليوم، أي أنه متاح لمدة 24 ساعة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة غاز ناتجاس

إليكم الطريقة الصحيحة في الاستعلام عن فاتورة الغاز بهذا الشكل الآتي:

أولًا نقوم بالتوجه إلى الصفحة الرسمية للشركة عبر الإنترنت.

وبعد ذلك نقوم بالدخول إلى موقع الشركة، ومن ثم نقوم بإدخال تسجيل قراءة فاتورة الغاز.

ومن بعدها نقوم بكتابة رقم العداد بشكل صحيح، وسوف تتم عملية الاستعلام بشكل صحيح.

وبذلك نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تخص مواعيد عمل شركة الغاز ناتجاس، فكل ما عليك معرفة الفرع الأقرب لك، وذلك بهدف معرفة موعد العمل به، وذلك بسبب اختلاف المواعيد بين كل فرع والآخر، كما عرضنا طريقة الاستعلام عن فاتورة داخل موقع الشركة الإلكتروني.