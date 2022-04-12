«مسحت أغنية لمصطفى حجاج ونفسي ابقى أب».. أبرز تصريحات حمو بيكا في ورا الشمس

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صرح حمو بيكا العديد من التصريحات لامثيرة للجدل خلال حلوله ضيف في برنامج ورا الشمس المذاع عبر شاشة قناة الشمس في تمام الساعة العاشرة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات حمو بيكا في برنامج ورا الشمس وذلك خلال السطور القادمة

تصريحات حمو بيكا في ورا الشمس

- اسمي معروف في العالم كله، واي دولة فيها جالية مصرية لازم اكون معروف هناك

- الناس بتحبني عشان تلقائي وانا طول حياتي كده

- بحب والدتي جداًا

- بحب مراتي ومخلفناش عشان لما ربنا يريد ونفسي ابقى اب عشان عايزة يطلع يعيش في الخير بتاعي

- وانا بشتغل وبكسب عشان اعيش ابني، انا راجل شقيت وبدأتها من الصفر

- احب ابني يكون اللي هو يحبه بس نفسي يبقى مغني

- لما ابني يتولد هسميه بيكا في شهادة الميلاد أو فهد

- اسمي محمد محمود والدلع حمو اللي سماني بيكا ياسين واحد عندنا في الشارع

- مامتي قلقانة بسبب القواضي وبقولها متقلقيش

- هي بتخاف وبتقولي بطل الشغلانة دي بس انا مش هبطل عشان انا مش بأذي حد

- احنا ربنا جعلنا سبب نخلق الابتسامة على وشوش الناس وانا مش وباء ومش ضرر

- ليا ولاء لمصر اكتر من اي حد وكنت واقف في ميدان التحرير ومكنش في حد فيهم تحت

- ساعة ثورة 25 يناير كنت عسكري كان الجيش بتاعي في الراس السودا ومسبتش جيشي ولا سلاحي

- احنا ولاد ناس ومش صيع ولا بلطجية

- النقابة ودتني افراح لمعارفهم ولما بروح لاكل عيشي بيقولو لا

- حمادة ابو اليزيد واحمد رمضان فرح في اسكندرية وفرح في القاهرة ولما جيت بعديها بيومين بقولهم عندي حفله قالولي لا

- معايا اثباتات وكلام على واتساب كانوا باعتينلي لوكيشن، ولما سألت قالولي من غير ليه وخلاص

- اشتغلت في قناة السويس وساعتها كنت باكل وبشرب وبستريح

- واشتغلت تباع وجزار واشتغلت في التكاتك كنت راجل على باب الله

- صنعتي نجار مسلح ويوميتي كانت 50 او 60 جنية من 8 لحد الساعة 5 كنت مبسوط

- بدايتي عملت اغنية مكنتش مديها اي اهتمام ونجحت

- لو اللي بيقطعول لقمة عيشي يسيبوني في حالي هنتج قصة حياتي وامثلها انا

- حسن شاكشو حياته بتتدمر

- اتعرض عليا جنسية تانية كتير بس رفضت وانا هعيش هنا واموت هنا

- قالولي هنطلعلك كارنية نقابة وروح اشتغل في مصر بس في مقابل اني اتنازل عن جنسيتي المصرية

- الاغاني ملهاش رسالة

- عنبة زور الكارنية وبعدها باسبوع طلعله الكارنية من النقابة

- المحامي بتاعي بيطمني بخصوص قضية النقابة

- حاولت افتح مطعم وخسر ف قفلته بس بحمد ربنا ومش زعلان

- لو معايا اللي يموللي مشاريعي هنجح

- اللي وقف جنبي مدير اعمالي الناس اللي بتتشغل معايا وصحابي باعوني

- كنا صحاب انا وعمر كمال عشان كان عايز يظهر وانا وصلته لحلمه في أقل من سنه

- كمال عافر في سنين وربنا جعلني سبب

- أغنية شمس المجرة عملها من 3 سنين جابت 150 الف لكن لما عملناها انا وهو وشاكوش جابت 150 مليون

- صرفت على أغنية قبل كده كلام وتوزيع وهو قالي بعد فترة مش جايه معايا

- انا بحبهم بس كمال هو اللي جعل الخصومة ما بينا

- ولما اتخانقت مع حسن بيبقى بسبب انه مش بيسأل علي.

- عمر كمال كان بيجيلي كل يوم عشان عايز يظهر للناس ودخل حياتي خدني سلمة

- مدير اعماله قاله مقدامكش غير حمو بيكا ولما كلمني قولتله تعالا

- عملنا اغنية “مساء النقص” جابت 250 مليون

- الناس بتاخدني سلمة بس بمزاجي

- حلمت في مرة وانا شغال ومعييش فلوس اجيب لبس العيد ونمت معيط حلمت ان السما اتشقت ونزل منها تابوت طلع منه شعاع نور ومن ساعتها وانا ربنا كارمني لحد دلوقتي

- لما نشرت “الفلوس الكتير بتعمل مشاكل” كانت لعمر كمال عشان كان بيتكلم وبيقول انا وانا

- مش بقول ان انا عملتهم انا بقول انا سبب وانا قوي

- والفيديو اللي اتنشر ساعتها كنت نايم اصلًا ومكنتش انا اللي وقعت على المسرح

- اليوتيوب بيدخلي 2000 دولار بس عشان نسب المشاهدة قلت ومصر كلها بقت بتغني كده

- اغلى هدية جاتلي خاتم الماظ من مراتي وميدو جابلي سلسلة دهب

- عربية عمر كمال مكنتش بتاعته هو اتصور بيها بس ولما قال انا بعتها واتبرعت بفلوسها للأيتام كان كلام بس

- الناس اللي اتصور معاهم كانوا صحابنا في السعودية ومين هيدي لحد هدية عربية بـ 5 مليون غير الجمارك

- العربية اللامبورجيني اللي اتوصرت جنبها دي بتاعت صاحبي في السعودية وعندي عربية واحدة بس

- لكن لما تهاديت بسيف وخنجر دهب نزلت بيهم عادي وكانوا حقيقيينعامل خيمة رمضانية في سيتي بارك في الشيخ زايد

- الناس بتعشق حمو بيكا

- سيبوني اشتغل وانا مش هديهم نفس لما تغيب الاسود من حق اي حد تاني يتكلم

- ملبسش حلق زي الفيشاوي هما يلبسوا حلق انا لا عشان انا راجل

- لكن مقبلهاش على نفسي البس حلق وكل واحد حر في نفسه

- افضل مطرب مهرجانات دلوقتي هو حسن شاكوش وهو اقوى من عمر كمال بكتير

- عايز هيفاء تطلع معايا في دويتو ومعايا كلام ولحن جديد ولو مش هيفا يبقى سلمى عادل.

- عايز اغني مع أمينة عشان بنت بلدي وبحب بوسي

- عبد الباسط حمودة اتعلم منه وبحب محمود الليثي وهو بيحبني ياما

- محدش يقعدنا في البيت بس رضا البحراوي دلوقتي رقم 1

- هاني شاكر محترم وبشوفه انه بيقطع لقمة عيشي

- مش حافظ حاجة لهاني شاكر سمعتله عيد ميلاد جرحي انا بس مش حافظها

- بقول لهاني شاكر حس بينا شوية

- حلمي عبد الباقي مفيش بيني وبينه اي عداوة

- شمس:غلطت فيا ومعرفش ليه ومعرضتش عليها انها تشتغل معايا في فيلم ولا عمري شوفتها

- مصطفى حجاج كنت زعلان منه عشان هاني محروس طلبني في اغنية معاه وبعدين شالوا صوتي وحطوا صوت السادات

- قفلتلهم الأغنية ونزلتلهم الفيديو الاصلي وجمهور زعل اني اشتغلت معاه

- كلمت مصطفى حجاج قالي هاني محروس اللي عمل كده عشان النقابة وانا معرفش

- مكنتش اعرف هاني مهنا وبنته طلبتني في الفرح وانا روحت وهي طلعت وقالت

- حلمي بكر بيعلق على كل حد ومبيعجبوش حد بس هو في مقام والدي

- حلمي بكر معمليش لحن ولو عملي لحن الناس ممكن تكرهني

- أكرم حسني ممثل حلو اغنية بالباقي لبان واخد لحنها من أغنية أجنبية وانا خدت لحنها منه

- محمد شاهين عملتله أغنية ولما لاقيته زعل مسحتها ومجابتش أرباح

- انا مغدرتش بمحمد شاهين بس الأغنية مجابتش حاجة خالص وحسسني ان الأغنية دي ممكن تخليني ملياردير

- بحب شعبان عبد الرحيم ويجيلي الشرف ابقى زيه

- انا مش قاصد اقلد شعبان عبد الرحيم ده لبسي وعدوية ساعدتوا كتير وعملتله 5 او 6 اغاني

- بتوع المهرجانات كلهم بياخدوا الأرباح بتاعتي وكلها بتاخد من كله

- بعمل اغنية كل 4 ايام وأغنية هلا والله نجحت وكنت واخدها

- معرفش اي حاجة عن القضية الأخيرة بتاعتي أنا وكمال ولورديانا

- الدكتور محمد حمودة ماسكلي قضية النقابة وهو عشان بيحبني ماسكلي القضية ومحدش موصي عليا

-قضية لورديانا مع أخو مراتي

- لورديانا خدت براءة عشان مروحناش

- مننعرفش حاجة ولورديانا مفيش تواصل معاها وعمر اللي كان جايبها في الفيديو

- اتبسطت بموقف نجيب ساويرس مع هاني شاكر