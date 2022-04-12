الأزهر وشارع المعز وخان الخليلى.. رمضان فى مصر حاجة تانية (صور)

جدة - نرمين السيد - هذا ما رصدته عدسة "دوت الخليج" فى منطقة الأزهر العريقة وشارع المعز لدين الله الفاطمى ومنطقة خان الخليلى بالقاهرة، حيث رصدنا آلاف المواطنين فى هذه المناطق تتهافت على شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك من جهة ومستلزمات عيد الفطر المبارك من جهة أخرى.
واعتلت البسمة والفرحة وجوه المواطنين رجالا ونساء، وأطفالا بعد أن غمرت قلوبهم، بسبب ما تحمله هذه المناطق وهذه الأوقات المباركة من نفحات.
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