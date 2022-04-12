/691567/مسلسل-فاتن-أمل-حربي-الحلقة-10-رفض-دعوى-نيللي-كريم-الخاصة-بإحالة-قانون-الأحوال-الشخصية

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 10 بدأ بمشهد فلاش باك، تطلب فيه فاتن -نيللي كريم- الطلاق من سيف -شريف سلامة- وحذرته أنها ستخلعه في حالة عناده وعندما التفتت إليه وجدته خلد إلى النوم ولم يعطي لحديثها اهتمام.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 10.

محمد الشرنوبي يقترح على نيللي كريم إعطائها دروس في الفقه

استنكر الشيخ يحيي-محمد الشرنوبي- ما فعله أحد أصدقاءه الشيوخ باستغلال قضية فاتن لتصدر التريند، ومن ثم عرض على فاتن أن يعطيها دروسًا في الفقه لكي تستطيع الرد على مثل هؤلاء المستغلين للدين.

خرجت إحدى العاملات بمصنع سيف عن صمتها وهاجمته بسبب ما يفعله في فاتن ليُثار غضب الأخير، من جانبه ينتظر الجميع على أحر من الجمر الحكم في قضية سيف وفاتن بعد أن تحولت لقضية رأي عام.

شريف سلامة يفقد السيطرة على نفسه

فقد سيف السيطرة على نفسه وذهب إلى أحد الأماكن التي كانت تتواجد فيها فاتن وهاجمه ليراه المحامي الخاص به ويهدأه ويأخذه مع في السيارة.

اجتمعت السيدات وعدد كبير من الأفراد حول فاتن أمام المحكمة يدعون لها بالحكم في صالحها وعلى رأسهم الشيخ يحيى وصديقتها هالة صدقي، وأمر خالد سرحان بحظر الصحافة من تصوير الجلسة.

خالد سرحان يصدم نيللي كريم

دخلت فاتن أمل حربي وسيف ومحاميهما إلى قاعة الحكم، ونطق المستشار خالد سرحان برفض دعوى فاتن أمل حربب الخاصة بإحالة قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الدستورية لما فيه من عوار دستورى، مع إلزامها بالمصاريف لتنتهي بذلك أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 10.

يشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.