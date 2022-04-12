بعد تألقها في مسلسل بابلو.. راوية صالح نجمة صاعدة في سماء الفن

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من التألق في الهواء كمضيفة طيران إلى إبهار الجميع في مواقع التصوير، راوية صالح مشروع نجمة صاعدة تشق طريقها بموهبتها الفذة في مجال الفن.

دوت الخليج يرصد تألق الفنانة التونسية راوية صالح في مسلسل بابلو بطولة حسن الرداد.

راوية صالح تلفت الأنظار لموهبتها الفنية

استطاعت الفنانة التونسية راوية صالح أن تلفت الأنظار إليها من خلال دورها المميز في مسلسل «بابلو» الذي يُعرض حاليًا ضمن الماراثون الرمضاني 2022.

قصة مسلسل بابلو

تدور أحداث مسلسل بابلو، في إطار إجتماعي يغلب عليه الأكشن والتشويق والإثارة، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام. حيث يجسد الفنان المصري حسن الرداد بطل العمل شخصية سيد بابلو، الذي يسكن إحدى المناطق الشعبية، وهو بلطجي وزعيم عصابة.

ويتناول المسلسل العديد من قضايا الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء، مع إلقاء الضوء على الكثير من مشاكل المجتمع الحالية، مثل هجرة الشباب غير الشرعية، كما يحمل المسلسل رسائل هامة لجميع أفراد المجتمع لتوعيتهم من الأخطار التي تحيط بهم فكريًا واجتماعيًا.

يشارك في بطلولة مسلسل «بابلو» نخبة من نجوم الفن وهم: أروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والمسلسل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وآخرين.

مواعيد عرض مسلسل بابلو

يُعرض مسلسل «بابلو» على قناة المحور في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 2:00 صباحاً و5:00 مساءً، فيما يعرض على قناة أبو ظبي 9 مساءً وقناة الظفرة 10 مساءً.

انطلاقة راوية صالح الفنية

جدير بالذكر أن بداية انطلاقة راوية صالح الفنية كانت بمشاركتها في مسلسل «ولاد الناس» والذي تدور قصته في إطار اجتماعي، إذ يلقي الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية.

مسلسل «ولاد ناس» بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي.

وتألقت للمرة الثانية في حكاية إلا أنا من مسلسل «ويبقى الأثر»، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

من هي راوية صالح؟

راوية صالح هي فنانة تونسية، تبلغ من العمر حوالي 30 عام، كانت تعمل مضيفة طيران من قبل في تونس من قبل اقتحامها عالم التمثيل.