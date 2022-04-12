/691563/تنبأ-بنجاح-متخافيش-ياما-وهذه-مواصفات-فتاة-أحلام-عبد-الفتاح-الجريني

حل الفنان المبدع عبد الفتاح الجريني ضيف حلقة اليوم من برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز، وذلك في تمام الساعة 12 مساءً وكشف العديد من الأسرار عن حياته لأول مره التي يرصدها دوت الخليج لكم خلال السطور القادمة.

مواصفات فتاة أحلام عبد الفتاح الجريني

وتطرق الحديث حول مواصفات فتاة أحلامه، فقال: معنديش مواصفات معينة، انا بسيط في التعامل والحاجة البسيطة مش مفهومة، افضل انها تكون بنت بلدي ومعنديش مشاكل مع اي جنسية بس بنت بلدي هتتفهم انا جي منين.

وعن تنوع أعماله بين الهندي والكوري والعديد من الأنواع الأخرى، قال: قولتلهم في ام بي سي عايز اعمل حاجة هندي وحققت نجاح فقولتلهم عايز اعمل حاجة كوري مع فرقة bts قالولي طب ليه نغير، وبعد 3 شهور bts كسروا الدنيا في امريكا.

كما ذهب الحديث حول توقعه نجاح أغنية متخافيش ياما لـ علي لوكا، فقال: اغنية علي لوكا وروهاني قبل ما نزلت وبعده بشهر مكنتش عاملة مشاهدات قولتلهم استنوا عليها شوية، وكلمت علي لوكا باركتله وبعدها بيومين اتصلوا قالولي دي منتشرة في كل حتة.

وعن حقيقة حبه الشديد لمحمد منير، قال: بحب محمد منير جدًا ومثلي الأعلى وبتمنى اكون زيه هو مدرسة، وبغني الليلة يا سمرا وأغنية هي عاملة ايه دلوقت في كل حفلاتي.

وعن أسرار الأغنية التي غناها من قبل والتي كانت لشيرين، قال: هي اغنية خدتها في تاني البوم من نصر محروس واكتشفت بالصدفة لما كان عندي في mbc برنامج شوفت فيه شيرين عبد الوهاب وساعتها قالتلي الاغنية دي كانت بتاعتي وقولتلها انا معرفش بس مبسوط اوي.

وعن حقيقة حبه لـ فيفي عبده، قال: بحبها وبحب عفويتها قابلتها في لبنان لما كنت بستلم جايزة، وصورت معاها فيديو بسناب بتقول فيه بحبك وبحب المغرب.

عبد الفتاح الجريني والفسيخ

وعن أكله للفسيخ لأول مرة قال: كانت صدمة ثقافية ومكنتش فاهم يعني ايه فسيخ، كنت فاكره جبنة فرنساوي، وبحب الكشري اي بلد عربي بروجه بدور على اماكن للكشري.

عبد الفتاح الجريني وسعد المجرد

وعن الإشاعات والتساؤلات التي تدور حول وجود خلافات بين سعد المجرد وعبد الفتاح الجريني، قال: سعد المجرد بحبه كفنان ومفيش بيني وبينه تواصل وبس منساش ساعة وفاة والدتي لما جاب رقمي وعزاني.

عبد الفتاح الجريني وفقرة الصور

وانتهت حلقة عبد الفتاح الجريني في كلام الناس بفقرة الصور التي تعرض، ويتحدث عن صاحبها، وكانت أول صورة لـ عمرو مصطفى، الذي قال عنه: اول حد من الملحنين اروحله بيته وبكل محبة اقعد في بيته وخدت منه اغنية واتمنى يكون في تعامل تاني بينا وانا بحبه.

وعن حقيقة الخلاف الذي حدث بي شيري عادل وزوجها، قال: بسبب موضوع الفليم هي صديقة اعرفها من زمان واتعرض فيلم عليها ورفضته.

وبعد عرض صورة جميلة البداوي، قال: اشتغلت معاها في أغنية شاروخان وكذا حاجة، وعن الإشاعات التي تدور حول زواجهم، قال: يمكن بسبب ان شغلي انا وهي مميز.