/691562/حسام-البدري-لأحمد-مجاهد-اتقي-الله-وقراراتك-الظالمة-أحزنت-المصريين-وضيعت-الحلم

علق حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على تصريحات أحمد مجاهد رئيس الجبلاية السابق، والتي كانت عبر إذاعة الراديو أمس الأثنين، وكشف البدري العديد من المفاجأت خلال حديثة على شاشة المحور.

دوت الخليج

وتابع حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، كل الحديث في الوقت الحالي حول أفضلية المدرب الأجنبي أم المصري أين هي المعايير التي سيتم اختيار بها المدير الفني الجديد لمنتخب مصر"

حسام البدري: "المدرب الوطني بيتحارب لما بيدرب المنتخب"

أضاف: "على أي أساس سوف يتم اختيار سواء كان المدرب أجنبيا أو مصريا، والمدير الفني المصري بيتحارب عندما يتولى المهمة الفنية لمنتخب مصر ويتعرض للظلم"

وتابع حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر حديثه قائلا:"حزين لما تعرضت له وتحملته للنجاح مع منتخب مصر الوطني حزين على التعامل معي بتلك الطريقة ورغم كل ذلك نجحت مع منتخب مصر ومجاهد يخرج لتضليل الرأي العام بدلا من الاعتذار عن قراراته الظالمة التي جعلت التوفيق يغيب عن منتخب مصر".

حسام البدري لأحمد مجاهد: اتقي الله وقراراتك الظالمة أحزنت المصريين وضيعت الحلم

وجه البدري رسالة لأحمد مجاهد قائلا:” اتقي الله قراراتك الظالمة ضيعت الحلم على المصريين”.