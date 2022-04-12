/691561/حسام-البدري-يكشف-عن-المستورلا-أعلم-أين-ذهبت-أموال-تبرعاتنا-لحادث-قطار-الصعيد

علق حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على تصريحات أحمد مجاهد رئيس الجبلاية السابق، والتي كانت عبر إذاعة الراديو أمس الأثنين، وكشف البدري العديد من المفاجأت خلال حديثة على شاشة المحور.

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وفي هذا اللقاء تحدث حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق، عن دعم ادارة المنتخب الفني وجهازه بمبالغ مالية لضحايا حادث قطار الصعيد، بعد أن تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، معي للتنازل عن 10% من مرتب الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل”.

حسام البدري يكشف عن المستور: لا أعلم أين ذهبت أموال تبرعاتنا لحادث قطار الصعيد

واستطرد:” بالفعل وافقنا لكونه قال لنا إن الأموال المتنازل عنها سيتم التبرع بها لقطار الصعيد، ولكن المفاجأة لا أعلم أين ذهبت هذه الأموال بعدما استفسرنا عنها، وما حدث أحزننا جميعا"

وتابع حسام الدبري جهازنا نجح وحقق كل الأهداف المطلوبة منه مع منتخب مصر، والدليل ذهابنا لكأس الأمم واستكمالنا مشوار التصفيات في كأس العالم حتى المرحلة النهائية".

حسام البدري: لم اسيء لفينجادا.. وأحمد مجاهد ضلل الرأي العام بتصريحاته

وقال حسام البدري مدير منتخب مصر السابق، أن أحمد مجاهد يريد تضليل الرأي العام بتصريحاته موضحا انه لم يقصد توجيه أي إساءة إلى فينجادا”.

وتابع البدري:” نقلت فقط تصريحات مجاهد لي عندما كان يريد التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة المصري، لانها كانت غريبة حيث انه قال لي معانان يوروهات ولما اخلصها هنمشيه.. لذلك حديثي لم يكن به أي إساءة لفينجادا نقلت فقط طريقة عرض أحمد مجاهد لقراره الغريب في التعاقد مع مدير فني أجنبي “.