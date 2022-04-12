/691560/حسام-البدري-يرد-على-تصريحات-مجاهد-ادارتك-لاتحاد-الكورة-كانت-عشوائية

علق حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على تصريحات أحمد مجاهد رئيس الجبلاية السابق، والتي كانت عبر إذاعة الراديو أمس الأثنين، وكشف البدري العديد من المفاجأت خلال حديثة على شاشة المحور.

دوت الخليج

وخلال الحلقة وجه حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق، رسالة نارية لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة في وقت سابق، حيث شدد على أنه يريد تضليل الرأي العام بتصريحاته التي طالما استهدف فيها نشر الاخبار المضللة.

حسام البدري يرد على تصريحات مجاهد: ادارتك لاتحاد الكورة كانت عشوائية

واستطرد حسام البدري أن الظروف التي تولى فيها تدريب منتخب مصر، كانت صعبة ولم يتم اتاحة كل الظروف له ، منوها ا نه كان يريد تاجيل الدوري ولكن لم يستمع أحد لي ، مضيفا أن الدوري توقف لمدة 40 يوما بسبب فيروس كورونا.

ولفت مدير منتخب مصر السابق ان خاض مواجهتي كينيا وجزر القمر وحدث تعادل بسبب الظروف الصعبة، منوها انه كانت هناك عناصر كثيرة غائبة عن منتخب مصر، وعلى الرغم من هذه الامور حققت أفضل النتائج في ظروف صعبة.

أضاف الكابتن حسام البدري انه علم أن الظروف سوف تكون صعبة بوجود أحمد مجاهد ، مضيفا:” كنت عارف عارف انه مش هيساندني .. جدول الدوري كان موضوع بطريقة عشوائية، رغم مطالباتي الكثيرة بتعديل مواعيد المباريات، ولكن مجاهد يريد ويحاول بقوة أن يضلل الرأي العام”.

حسام البدري: لم اسيء لفينجادا.. وأحمد مجاهد ضلل الرأي العام بتصريحاته

وقال حسام البدري مدير منتخب مصر السابق، أن أحمد مجاهد يريد تضليل الرأي العام بتصريحاته موضحا انه لم يقصد توجيه أي إساءة إلى فينجادا”.

وتابع البدري:” نقلت فقط تصريحات مجاهد لي عندما كان يريد التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة المصري، لانها كانت غريبة حيث انه قال لي معانان يوروهات ولما اخلصها هنمشيه.. لذلك حديثي لم يكن به أي إساءة لفينجادا نقلت فقط طريقة عرض أحمد مجاهد لقراره الغريب في التعاقد مع مدير فني أجنبي “.