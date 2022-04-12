/691559/حسام-البدري-لم-أسيء-لفينجادا-وأحمد-مجاهد-ضلل-الرأي-العام-بتصريحاته

علق حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على تصريحات أحمد مجاهد رئيس الجبلاية السابق، والتي كانت عبر إذاعة الراديو أمس الأثنين، وكشف البدري العديد من المفاجأت خلال حديثة على شاشة المحور.

حسام البدري: لم اسيء لفينجادا.. وأحمد مجاهد ضلل الرأي العام بتصريحاته

وقال حسام البدري مدير منتخب مصر السابق، أن أحمد مجاهد يريد تضليل الرأي العام بتصريحاته موضحا انه لم يقصد توجيه أي إساءة إلى فينجادا”.

وتابع البدري:” نقلت فقط تصريحات مجاهد لي عندما كان يريد التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة المصري، لانها كانت غريبة حيث انه قال لي معانان يوروهات ولما اخلصها هنمشيه.. لذلك حديثي لم يكن به أي إساءة لفينجادا نقلت فقط طريقة عرض أحمد مجاهد لقراره الغريب في التعاقد مع مدير فني أجنبي “.

حسام البدري: اؤكد احترامي لفينجادا

أضاف حسام البدري مدير منتخب مصر السابق انه يؤكد احترامه الكامل لفينجادا، ولكن تصريحات رئيس اتحاد الكورة السابق احمد مجاهد دفعتني للرد، والكل حزين على عدم تأهلنا إلى كأس العالم، ولكني أؤكد أنني لم أقصد توجيه إساءة لفينجادا" .

واختتم حسام البدري مدير منتخب مصر السابق انن فينجادا كان غاضب من تصريحاتي ، ولكني لم اوجه له أي أي إساءة .. وتصريحاتي لا تخصه وإنما تخص طريقة عرض أحمد مجاهد للأمر قبل التعاقد مع فينجادا من الأساس"