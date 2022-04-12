/691556/عبد-الفتاح-الجريني-في-كلام-الناس-بنام-على-صوت-الغسالة-وبحب-ويجز

حل المطرب الشهير عبد الفتاح الجريني ضيف حلقة اليوم مع الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة قناة mbc مصر وذلك في تمام الساعة 12 مساءً وتحدث عن بعض التفاصيل التي يتحدث عنها لأول مرة على شاشة التلفزيون التي يرصدها لكم دوت الخليج خلال السطور القادمة.

عبد الفتاح الجريني يتنبأ بنجاح ويجز

تحدث عبد الفتاح الجريني عن تنبؤه بنجاح مغني الراب ويجز، فقال: في 2019 و 2018 كنت شغال في اغاني بتاعتي مع روتانا وقولت للشباب في ولد منزل اغنية اسمها “دورك جي” قولتلهم عايز اعمل شغل مع الشاب ده وبحبهم كلهم وبحب أحمد كامل والشباب دي كلها وبسمع كل الألوان الموسيقية ومعنديش مشكلة في المزيكا.

وتابع، قائلًا: ويجز ومروان موسى ومروان بابلو وعنبة، بحب لويجز أغنية الغسالة بعشقها جدًا.

قصة شعر عبد الفتاح الجريني

وتحدث عن قصة شعره لأول مره، فقال: مربي شعري من ساعة ما شافوني الناس بيه من لما كنت صغير، قصيته ساعة وفاة والدي وكانت نفسية حتى مدير اعمالي ناصر استغرب، ودي كانت الحاجة الوحيدة المشتركة بيني وبين والدي، وشعري كان نقطة ضعف وكان معايا مدير أعمال راشد الماجد وأحد المنتجين قالي مش هينفع تنجح بسبب شكلك ولا اسمك ونجحت بيهم وبعدها بسنة قالي بفكر ناخدك من mbc قولتله شكرًا.

عبد الفتاح الجريني وأغنية أشوف فيك يوم

تحدث لأول مرة عن أسرار وكواليس أغنية أشوف فيك يوم، قائلًا: اشوف فيك يوم اهداء من راشد الماجد، سمعهالي في مرة وكانت اول اغنية مصرية تنزل ليه وانا بعتبر نفسي تربية الناس دي واتمنى اني اساعد حد في بداياته، ساعتها قولت لحسن مدير اعماله يا ما شاء الله لو عندي اغنية زي دي، وحسن كلم راشد الماجد راح قاله هدية مني ليه ومستخسرش فيا، والأغنية كانت سبب ان يتعملي اسم.

عادات غريبة لـ عبد الفتاح الجريني

وتحدث عن أغرب عادة له وهي النوم على صوت الغسالة، قائلًا: لازم يكون في صوت جنبي عشان انام، بنام على صوت الغسالة وبحس فيه تيمبو.