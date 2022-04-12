/691552/حمو-بيكا-في-برنامج-ورا-الشمس-هاني-شاكر-ميعرفش-حاجة-عن-النقابة

حل مؤدي المهرجانات حمو بيكا ضيف الحلقة العاشرة من برنامج ورا الشمس وصرح العديد من التصريحات الهامة التي يرصدها لكم دوت الخليج خلال السطور القادمة.

حمو بيكا وهاني شاكر

تحدث حمو بيكا في برنامج وراء الشمس عن قضية وقفه عن الغناء، قائلًا: ملكش تمنعني لسه تصنفني وتعرفني الصح من الغلط، النقابة منعتني وانا راجل مؤدي، بتوع الراب دول دول مش طرب ومعاهم كارنيهات الرقابة ودول مؤديين وبيشتموا بالام وشتيمة وحشة ومتصنفين ومعاهم كل حاجة، وانا بنزل من بيتي للاستوديو وبرجع السعة 5 الفجر مش بقعد مع حد ولا بقعد ف قهاوي او مع حد.

وعن حالة التنمر التي تعرض لها حمو بيكا خلال الفترة السابقة، قال: تنمر اعضاء النقابة عليا ضايقني وانا مش بعرف اقرا واكتب بس بعرف اقرا حاجات خفيفة، هاني شاكر اتنمر عليا وطلعت رديت وقولت انا مصري واحمل هوية مصرية والناس اتفاعلت معايا وقالوا لا للتنمر.

وتابع حمو قائلًا: انا بحب هاني شاكر بس ميعرفش حالة عن النقابة وهو مش بيروح كل يوم، واستاذ حمادة ابو اليزيد وكذا حد اللي مهتمين هناك بالنقابة وبقولهم عايز الكارنية قالولي ربنا يسهل.

حمو بيكا: ازاي تمنعوني والدستور بيقول عكس كده

وأردف، قائلًا: ازاي تمنعوني في بلدي وفي مادة في الدستور حرية التعبير والنشر ومفيش قانون اسمه منع احنا في 2022 احنا مش في التسعينات يعني كل حاجة بتتطور، وانا مظلوم بقالي 5 سنين، وناس كانوا شغالين معايا وخدوا الكارنيهات وانت مش حابب صوتي خلاص دي حرية شخصية بس في جماهير بتحب صوتي.

واستكمل كلامه قائلًا: كفاية اللي هما بيعملوه ووصل معايا قبل كده اني مش عايز اعيش ولا اموت وانا مش لوحدي وفي نجوم زيي مبيعملوش اللي انا اعمله.

حمو بيكا ومهنة التمثيل

وعن عرض أدوار في التمثيل على حمو بيكا، قال: جالي ادوار كتيرة بس المهن التمثيلية قالولي طلما النقابة بتاعتك موقفاك يبقى مش هينفع، مثلت في مسرحية اشرف عبد الباقي ومكنتش واخد تصريح كنت طالع بمثل مش عشان بغني.

وتحدث عن أزمة محمد رمضان مع النقابة، قائلًا: محمد رمضان قالهم انتوا منعتوني في مصر مش عايز اغني في مصر، وانا عايز اعيش وبحارب بقالي 6 سنين، وعمري ماضريت حد ومحدش طلع من عندي خسران.

وعن التصريح الذي قال بيكا وشطة خطر على سمعة مصر، قال: ارجع اقول ان ليا ولاء لمصر اكتر من اي حد وكنت واقف في ميدان التحرير ومكنش في حد فيهم تحت، ساعة ثورة 25 يناير كنت عسكري كان الجيش بتاعي في الراس السودا ومسبتش جيشي ولا سلاحي.