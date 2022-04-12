/691564/حسام-البدري-لأحمد-مجاهد-اتق-الله-واعتذر-للشعب-المصري

وجه حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق رسالة خاصة لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق.

وقال حسام البدري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اطلع اعتذر للشعب المصري يا أحمد يا مجاهد بدل ما تطلع تقطع في حسام البدري" أضاف: "اتق الله واطلع اعتذر وقول إن قراراتك كانت سبب في غياب التوفيق عننا" وختم حديثه قائلا: "التوفيق غاب بسبب قرارات مجاهد الظالمة والكورة مش ملعب بس لازم يبقى في إخلاص في العمل"

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