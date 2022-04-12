/691562/حسام-البدري-التوفيق-غاب-عن-منتخب-مصر-بسبب-ظلم-أحمد-مجاهد

قال البدري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كل الحديث في الوقت الحالي حول أفضلية المدرب الأجنبي أم المصري أين هي المعايير التي سيتم اختيار بها المدير الفني الجديد لمنتخب مصر"

حسام البدري: "المدرب الوطني بيتحارب لما بيدرب المنتخب"

أضاف: "على أي أساس سوف يتم اختيار سواء كان المدرب أجنبيا أو مصريا، والمدير الفني المصري بيتحارب عندما يتولى المهمة الفنية لمنتخب مصر ويتعرض للظلم"

وختم حديثه قائلا:"حزين لما تعرضت له وتحملته للنجاح مع منتخب مصر الوطني حزين على التعامل معي بتلك الطريقة ورغم كل ذلك نجحت مع منتخب مصر ومجاهد يخرج لتضليل الرأي العام بدلا من الاعتذار عن قراراته الظالمة التي جعلت التوفيق يغيب عن منتخب مصر".

وجه البدري رسالة لأحمد مجاهد قائلا:” اتقي الله قراراتك الظالمة ضيعت الحلم على المصريين”.