/691561/حسام-البدري-يكشف-عن-المستور-لا-أعلم-أين-ذهبت-أموال-تبرعاتنا-لحادث-قطار-الصعيد

وقال البدري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عقب مباراة كينيا، مجاهد تحدث معي للتنازل عن 10% من مرتب الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل، وبالفعل وافقنا لكونه قال لنا إن الأموال المتنازل عنها سيتم التبرع بها لقطار الصعيد، ولكن المفاجأة لا أعلم أين ذهبت هذه الأموال بعدما استفسرنا عنها، وما حدث أحزننا جميعا"

وواصل: "جهازنا نجح وحقق كل الأهداف المطلوبة منه مع منتخب مصر، والدليل ذهابنا لكأس الأمم واستكمالنا مشوار التصفيات في كأس العالم حتى المرحلة النهائية"

وختم حديثه قائلا: "هل حسام البدري كان المسؤول عن كأس الأمم بالكاميرون، وهل كان مسؤول عن مباراتي السنغال كفانا ظلما"