/691560/حسام-البدري-يرد-على-تصريحات-مجاهد-يحاول-تضليل-الرأي-العام-وإدارته-كانت-عشوائية

وجه حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق، رسالة نارية لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة في وقت سابق، مشددا على أنه يريد تضليل الرأي العام. قال البدري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الظروف التي توليت فيها تدريب منتخب مصر، كان الدوري متوقف لمدة 40 يوما بسبب فيروس كورونا، وكان منتخب مصر الأولمبي مرتبط بتصفيات مؤهلة للأولمبياد، واضطريت ترك العديد من اللاعبين للمنتخب الأولمبي، ثم خضت مواجهتي كينيا وجزر القمر وحدث تعادل بسبب الظروف الصعبة، وكان هناك عناصر كثيرة غائبة عن منتخب مصر ورغم ذلك حققت أفضل النتائج في ظروف صعبة"

أضاف: "في وجود أحمد مجاهد برئاسة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، علمت أن الظروف ستكون صعبة، وعلمت أنه لن يساندني، هو تحدث عن أجندة شهر يونيو، كيف يتحدث عن أجندة شهر يونيو وفي هذا الشهر، كان الأهلي والزمالك وبيراميدز، الثلاثة مرتبطين بمباريات هامة، كيف أخوض مباريات في تلك الفترة دون القوام الأساسي لمنتخب مصر، هؤلاء كانوا يمثلون 90% من القوام الأساسي لمنتخب مصر، وكان هناك غياب للمحترفين" وختم حديثه قائلا: "جدول الدوري كان موضوع بطريقة عشوائية، رغم مطالباتي الكثيرة بتعديل مواعيد المباريات، ولكن مجاهد يريد ويحاول بقوة أن يضلل الرأي العام، يتحدث عن التصنيف؟ الكاميرون تصنيف ثاني وصعدت لكأس العالم وكذلك منتخب غانا لذلك لا تتحدث عن التصنيف، وتجعله مبررا وحجة، من أول يوم للجنة الثلاثية، بعد توليها المسؤولية اتخذوا قرارا بالتعاقد مع مدرب أجنبي لمنتخب مصر"

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