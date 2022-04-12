/691559/حسام-البدري-يوجه-رسالة-خاصة-لفينجادا-بعد-تصريحات-مجاهد

رد حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق على تصريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي أدارت اتحاد الكرة في وقت سابق، مشددا على أن مجاهد يريد تضليل الرأي العام بتصريحاته.

وقال البدري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في البداية، أريد أن أوضح أنني لم أقصد توجيه أي إساءة إلى فينجادا، نقلت فقط تصريحات مجاهد لي عندما كان يريد التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة المصري وقال لي نصا معايا شوية يوروهات، وعايز أجيب مدرب أجنبي، وتعجبت من حديثه معي وطريقة عرضه للأمر، ولكن مجاهد تحدث معي بهذا الحديث قبل التعاقد مع فينجادا، لذلك حديثي لم يكن به أي إساءة لفينجادا نقلت فقط طريقة عرض أحمد مجاهد لقراره الغريب في التعاقد مع مدير فني أجنبي ووقت حديثه معي لم يكن اسم فينجادا محدد، كان كلامه بشكل عام".

أضاف: "أؤكد احترامي الكامل لفينجادا، وتصريحات مجاهد دفعتني للرد، والكل حزين على عدم تأهلنا إلى كأس العالم، ولكني أؤكد أنني لم أقصد توجيه إساءة لفينجادا" .

وختم حديثه قائلا: "ما وصلني أن فينجادا غاضب من تصريحاتي رغم عدم توجيهي لأي إساءة له تصريحاتي لا تخصه وإنما تخص طريقة عرض أحمد مجاهد للأمر قبل التعاقد مع فينجادا من الأساس"