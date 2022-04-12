عبد الفتاح الجريني باكيًا: «مبروحش المغرب بقالي 4 سنين بسبب وفاة والدتي»

/691555/عبد-الفتاح-الجريني-باكيا-مبروحش-المغرب-بقالي-4-سنين-بسبب-وفاة-والدتي

حل اليوم المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني ضيف حلقة برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات المطرب عبد الفتاح الجريني في برنامج كلام الناس وذلك خلال السطور القادمة.

عبد الفتاح الجريني ووفاة والدته

سألت الإعلامية ياسمين عز عبد الفتاح الجريني عن أسباب عد ذهابه إلى المغرب، فقال: مروحتش المغرب من ساعة وفاة والدتي من 4 سنين، صعب اني اروح ملاقيش والدتي والموضوع واخد مني وقت عقبال مارجع، كان ربنا الاول وامي بعده.

وتابع، قائلًا: ناس كتير سألتني زي اسماء المنور سألتني عن السبب وكذا حد والناس القريبين مني بيعرفوا ان في مشكلة عندي ارجع البيت والاقي مكانها فاضي، وعارف لو روحت المطار هلاقي كل الامهات أمي.

وحينما سألته ياسمين عز عن سر السلسة التي تحمل خاتم وتظهر معه في جميع الصور، فقال: الخاتم اللي في السلسلة بتاع والدي بس والدتي ادتهولي هدية ودايما بيبقى معايا.

عبد الفتاح الجريني والجمهور

كما تحدث عبد الفتاح الجريني على سعادته الشديدة بحب الجمهور له، فقال: يوم دفن والدتي قابلوني ناس في الشارع قالولي ممكن نتصور مقدرتش اقول لا وبحب اني افصل بين ده وبين ده وبحاول اطلع بشكل حلو وبحب اشارك الذكرايات معاهم زي مثلًا أغنية جنبك على طول هي الأغنية الأولى في رقصة أي فرح بين العروسين.

معلومات عن عبد الفتاح الجريني

الجريني من مواليد 10 يناير 1985 بمدينة مراكش، ترعرع بمدينة الدار البيضاء حيث درس الموسيقى بالمعهد الموسيقي. وهو خريج برنامج ألبوم أو نجوم العرب على قناة mbc سنة 2007 عن فئة شمال أفريقيا صدر له في سوق الكاسيت ألبومان، وفي عام 2011 حصل على جائزة أفضل مطرب عربي شاب عن مسابقة جوائز الشرق الأوسط للموسيقى «الميما» Middle East Music Awards بعد منافسة بينه وبين أربعة فنانين آخرين تم ترشيحهم لنيل الجائزة، كما رشح في نفس السنة عن جائزة أفضل فنان في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز إم تي في للموسيقى الأوروبية 2011 بجمهورية أيرلندا ليكون الفنان العربي الوحيد المرشح عن الجائزة.

برنامج كلام الناس

جدير بالذكر أنه يعرض برنامج كلام الناس يوميا في رمضان على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة الثانية عشر مساء، وتقدمه الاعلامية ياسمين ومن المقرر أن تستضيف خلاله عدد من نجوم الفن لكشف أسرارهم لأول مرة.