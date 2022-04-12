بعد بلاغ أبنته.. وزارة الداخلية تعيد مسروقات شقة سيد القمني وتضبط مرتكبي الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية من إحدى المواطنات مقيمة بدائرة القسم بإكتشافها سرقة 2 شاشة تليفزيون، ميكروويف، لاب توب، فرن كهرباء، بعض أدوات المطبخ، مجموعة من الكتب من شقة والدها المتوفـى الكاتب سيد القمنى، الكائنة بذات العنوان.
أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية،مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وأرشدا عن 59 نسخة كتاب لوالدها المتوفى، شاشة تليفزيون،4 أوانى لدى (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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