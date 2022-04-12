رئيس جامعة طنطا: دعم ورعاية الطلاب ذوى الهمم يأتى على رأس الأولويات

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه تم إعداد برامج مميزة لخدمة ذوى الهمم فى مختلف المجالات الرياضية والتوعوية والفنية والاجتماعية والخدمية والثقافية، لتحسين جودة حياتهم بما يمكنهم من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية، إلى جانب اكتشاف المواهب ورعاية المتميزين والمبدعين منهم، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل لتأهليهم لسوق العمل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، عددا من الطلاب ذوى الهمم من مختلف كليات الجامعة، بحضور القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور حمدى شعبان، ووكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع الدكتورة نجلاء الحلبى، ومدير رعاية ذوى الهمم بكلية الآداب الدكتور محمد زين العابدين مريكب، ومترجمة الإشارة نورهان بدران.

وفى نهاية اللقاء، قدم رئيس جامعة طنطا هدايا لـ250 طالبا وطالبة من ذوى الهمم، وحرص الطلاب على التقاط صور جماعية مع رئيس الجامعة، وأعربوا عن سعادتهم باهتمام ورعاية إدارة الجامعة لهم وتذليل كل العقبات التى تواجههم وتحفيزهم على الدراسة والتفوق ومشاركتهم فى الأنشطة الطلابية مع أقرانهم.